Всё не так: почему Косторная самая проблемная фигуристка Тутберидзе

Олимпийский сезон начался для группы Тутберидзе не лучшим образом. Травмы у одних спортсменок, проблемы с дисциплиной — у других. Да, в это тяжело поверить, но оказывается, в «Хрустальном» есть фигуристки, которые недостаточно серьёзно относятся к делу. Одной из них (видимо, единственной) является Алёна Косторная. Накануне Даниил Глейхенгауз довольно жёстко прошёлся по своей подопечной. Что не устроило хореографа? Неужели действующая чемпионка сама закапывает свои Олимпийские перспективы? Разбираемся.

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Косторная уже не та

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Косторная переживает тяжёлые времена. Кризис, который начался у действующей чемпионки Европы в прошлом сезоне, продолжается и по сей день. Да, по сравнению с прошлым соревновательным годом у Косторной наметился небольшой прогресс — она наконец вернула тройной аксель. Но уровень катания и, следовательно, результаты по-прежнему оставляют желать лучшего. На двух турнирах подряд Алёна останавливалась на третьем месте с непривычно низками для себя баллами. Причём оценка понизилась не только за технику, но и за компоненты. Ещё два года назад было невозможно представить, что Елизавета Туктамышева когда-нибудь будет опережать Косторную по второй оценке. Сегодня это реальность.

Очевидно, что Косторная сейчас находится не в лучшей форме. Это совсем не та Алёна, которая ещё два сезона назад сокрушала всех на своём пути. Это понимают все: и тренеры, и эксперты, и болельщики. К слову о болельщиках. До недавно времени в Сети активно продвигалась история о том, что неудачный старт сезона Косторной связан с безразличным отношением со стороны тренерского штаба. Мол, на Алёну у них совершенно нет времени. У группы Тутберидзе нашлось, что ответить на этот счёт.

«Слава богу, Алёна ходит на все тренировки»

В последнем интервью Даниил Глейхенгауз дал отчётливо понять, что он (следовательно, и Тутберидзе, и Дудаков) не в восторге от отношения фигуристки к тренировочному процессу.

Обсуждая форму действующей чемпионки Европы, он отметил, что тренерскому штабу не нужны слова благодарности от Алёны (это реакция на пост фигуристки в Instagram, который она выложила после этапа Гран-при в Канаде), а нужно, чтобы спортсменка показывала максимум. Сейчас этого максимума нет, потому что есть несерьёзное отношением к делу. И фразы Глейхенгауза из разряда: «Количество прокатов не соответствует остальным спортсменам в группе», «Слава богу, Алёна ходит на все тренировки. Практически», «Я не могу ей влезть в голову», как раз явно намекают на возможные проблемы с дисциплиной.

Алёна вредит себе

Алёна никогда не была примерной фигуристкой в самом примитивном понимании этого слова. Она выделялась в группе Тутберидзе своей раскрепощённостью, открытостью, характером (удалённый благодарности пост после слов Глейхенгауза является важным тому подтверждением), в конце концов. Все эти стороны Косторной с особенной силой раскрылись после её ухода из группы Тутберидзе. В плющенский период своей карьеры она часто жаловалась на суровые тренерские методы Тутберидзе и восторгалась свободой и человечностью, которые она наблюдает в новом коллективе. Правда спустя пару месяцев она сбежала от этой свободы и райских условий. Оказалось, что они не приводят её к местам на пьедестале.

Несмотря на не самые приятные обвинения, Тутберидзе приняла Косторную обратно. Но с рядом условий. С рядом типичных условий для этого тренерского штаба. Первое — необходимо вернуть тройной аксель. Второе — необходимо оставить все недовольства и претензии при себе и пахать, пахать и ещё раз пахать. Спустя полгода можно сделать выводы, что не все требования Тутберидзе были выполнены или выполняются на должном уровне.

В «Хрустальном» недостаточно просто работать, в «Хрустальном» недостаточно хорошо работать. В «Хрустальном» необходимо выкладываться на 250 процентов каждый день, каждую тренировку. Только так в группе Тутберидзе можно добиваться больших результатов. Разве не за этим возвращалась Косторная? Разве она не понимала, на какие правила игры подписывается?

Зная Алёну и её взбалмошный характер (хочу — ухожу из группу, хочу — возвращаюсь; хочу - прихожу на тренировки, не хочу - нет), можно допустить, что фигуристка не всегда работает так, как это требуют от неё наставники. Жалеть себя, лениться, работать не на максимум сил — это нормально и по-человечески. Но если речь идёт о борьбе за Олимпиаду (особенно в реалиях современной фигурки) все эмоции, мысли, «хотелки», усталости должны отходить на второй план. Алёна ведь ещё хочет бороться за Олимпиаду? Так ведь, Алёна?