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Алексей Ягудин: «Трусова приняла правильное решение, снявшись с Гран-при Японии. Лучше долечиться спокойно»

Sports.ruиещё 1
3 часа назад

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал снятие Александры Трусовой с этапа Гран-при NHK Trophy.

Ягудин прокомментировал решение Трусовой сняться с Гран-при Японии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Это не было неожиданностью. Это было прогнозируемо, потому что Трусова выступала с травмой на Skate America, и были опасения, что она снимется уже с того турнира.

Мне кажется, Трусова приняла абсолютно правильное решение, снявшись сейчас с Гран-при Японии. В олимпийский сезон думать о финале Гран-при и не думать об Олимпиаде? Рискнув сейчас, не долечившись и поехав в Японию, она, наверное, все равно бы выиграла там и попала в финал. Но, усугубив состояние ноги, рискнуть попаданием в олимпийскую сборную... я бы не стал этого делать, и она, как мы видим, тоже.

Лучше долечиться спокойно. Для многих Олимпиада будет главным турниром сезона, но для наших девочек сейчас самый важный — чемпионат России.

— Многие высказывают опасения, что, если Трусова пропустит два турнира и долго не будет выступать, то начнет падать ее авторитет у судей.

— Да нет, вот Щербакова тоже потихонечку вливается в сезон. Она не участвовала в многочисленных турнирах серии «Б» в начале сезона. Спокойно подготовилась. А то, что она допустила ошибку в короткой программе на Гран-при Италии... Слушайте, ну все мы люди и совершаем ошибки. Девочки тоже не роботы.

Но произвольная программа показала, что у Щербаковой все в порядке на данный момент. На тренировках в Италии она также прыгала четверной лутц. Как я понимаю, этот прыжок у нее пока чуть менее стабильный, чем флип, но вот, пожалуйста, четверной она сделала. У всех разные подходы, – сказал Ягудин.

Фигурное катание,Александра Трусова,Алексей Ягудин,
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