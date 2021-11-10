Ягудин прокомментировал решение Трусовой сняться с Гран-при Японии

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал снятие Александры Трусовой с этапа Гран-при NHK Trophy.

Фото: РИА Новости РИА Новости

— Это не было неожиданностью. Это было прогнозируемо, потому что Трусова выступала с травмой на Skate America, и были опасения, что она снимется уже с того турнира.

Мне кажется, Трусова приняла абсолютно правильное решение, снявшись сейчас с Гран-при Японии. В олимпийский сезон думать о финале Гран-при и не думать об Олимпиаде? Рискнув сейчас, не долечившись и поехав в Японию, она, наверное, все равно бы выиграла там и попала в финал. Но, усугубив состояние ноги, рискнуть попаданием в олимпийскую сборную... я бы не стал этого делать, и она, как мы видим, тоже.

Лучше долечиться спокойно. Для многих Олимпиада будет главным турниром сезона, но для наших девочек сейчас самый важный — чемпионат России.

— Многие высказывают опасения, что, если Трусова пропустит два турнира и долго не будет выступать, то начнет падать ее авторитет у судей.

— Да нет, вот Щербакова тоже потихонечку вливается в сезон. Она не участвовала в многочисленных турнирах серии «Б» в начале сезона. Спокойно подготовилась. А то, что она допустила ошибку в короткой программе на Гран-при Италии... Слушайте, ну все мы люди и совершаем ошибки. Девочки тоже не роботы.