Журова объяснила переход российского фигуриста в сборную США

Когда спортсмен в глазах федерации выглядит бесперспективным, но сам он верит в свои силы, он думает: «Хорошо, тут меня списали и не видят». Спортсмен ищет себе варианты в других странах, потому что для них он номер один. Конкуренция в родной стране настолько высока, что перспектив действительно нет. И всё это не потому, что он плохой спортсмен, а потому, что таких ещё четыре человека, — сказала Журова.