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Журова объяснила переход российского фигуриста в сборную США

News.ruиещё 1
1 час назад

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Государственной думы РФ Светлана Журова поделилась мнением о решении российского фигуриста Артура Дмитриева продолжить карьеру в национальной команде США. Известная в прошлом спортсменка сказала «Чемпионату», что это может быть обусловлено недостатком доверия со стороны федерации.

Журова объяснила переход российского фигуриста в сборную США
Фото: NEWS.ruNEWS.ru

Когда спортсмен в глазах федерации выглядит бесперспективным, но сам он верит в свои силы, он думает: «Хорошо, тут меня списали и не видят». Спортсмен ищет себе варианты в других странах, потому что для них он номер один. Конкуренция в родной стране настолько высока, что перспектив действительно нет. И всё это не потому, что он плохой спортсмен, а потому, что таких ещё четыре человека, — сказала Журова.

При этом она выразила мнение, что в глазах болельщиков решение Дмитриева выступать за сборную США по фигурному катанию может быть воспринято негативно, а самого спортсмена могут упрекнуть в отсутствии патриотизма. Однако она призвала взглянуть на данную ситуацию под другим углом.

А со стороны некоторых людей всё выглядит так, что у человека появляется шанс. Обвинять Россию, что она не создала условия, не надо. Всё наша страна сделала, просто таких, повторюсь, ещё четверо. Теперь всех убрать и дать этому спортсмену шанс, потому что он в другую страну собрался ехать? — заключила Журова.

Дмитриев выступает в мужском одиночном фигурном катании. Он является победителем таких турниров, как Ice Challenge в Граце, Sarajevo Open и Volvo Cup. В сезоне-2015/16 одержал победу в финале Кубка России.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина высказалась о переходе российского фигуриста Артура Дмитриева в сборную США. По её словам, для того чтобы выступать за национальную команду, нужно в неё отобраться, продемонстрировав высокие результаты.

Фигурное катание,Артур Дмитриев,Ирина Роднина,Светлана Журова,Госдума,
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