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Выяснилось, почему российский фигурист Семененко снимается с турнира в Австрии

Газета.Ruиещё 5
2 часа назад

Татьяна Мишина, тренер российского фигуриста Евгения Семененко, объяснила причины снятия спортсмена с этапа Гран-при в Австрии. Слова Мишиной передает ТАСС.

Российский фигурист Семененко снимается с турнира в Австрии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Евгений снялся с турнира в Граце, поскольку ему нужно восстановиться после травмы, полученной на тренировке перед прокатом на Skate Canada", – рассказала Мишина.

Также она отметила, что Семененко пришлось взять несколько дней перерыва.

Сейчас Евгений в полном порядке и уже вернулся к тренировкам в щадящем режиме.

18-летний спортсмен является победителем мирового командного чемпионата 2021 года, а также двукратным победителем Финала Кубка России и чемпионом России среди юниоров. С восьми лет тренируется под руководством Алексея и Татьяны Мишиных.

Ранее Семененко стал третьим на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. По сумме двух программ Семененко набрал 256,01 балла. Первое место занял американский фигурист Нэйтан Чен (307,18), а второе – еще один представитель США Джейсон Браун (259,55). Среди девушек победу одержала наша соотечественница Камила Валиева. Этап Гран-при Австрии пройдет с 12 по 14 ноября в Граце. В мужском одиночном катании Россию представят Михаил Коляда и Глеб Лутфуллин.

Фигурное катание,
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