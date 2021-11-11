Российский фигурист Семененко снимается с турнира в Австрии

Татьяна Мишина, тренер российского фигуриста Евгения Семененко, объяснила причины снятия спортсмена с этапа Гран-при в Австрии. Слова Мишиной передает ТАСС.

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"Евгений снялся с турнира в Граце, поскольку ему нужно восстановиться после травмы, полученной на тренировке перед прокатом на Skate Canada", – рассказала Мишина.

Также она отметила, что Семененко пришлось взять несколько дней перерыва.

Сейчас Евгений в полном порядке и уже вернулся к тренировкам в щадящем режиме.

18-летний спортсмен является победителем мирового командного чемпионата 2021 года, а также двукратным победителем Финала Кубка России и чемпионом России среди юниоров. С восьми лет тренируется под руководством Алексея и Татьяны Мишиных.