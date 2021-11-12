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Российскую фигуристку унесли с катка после полученной травмы на Гран-при в Токио

Газета.Ru
2 часа назад

Российскую фигуристку Дарью Усачеву унесли с катка после полученной травмы на раскатке перед выступлением в короткой программе на Гран-при в Токио (Япония).

Российскую фигуристку унесли с катка в Токио
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Усачева - единственная россиянка, которая была заявлена в соревнованиях одиночниц на турнире в Японии. Изначально на турнире должна была выступить Александра Трусова, но она была вынуждена сняться с этапа Гран-при из-за травмы.

Усачева является серебряным призером этапа Гран-при Skate America - 2021 и серебряным призером чемпионата мира среди юниоров - 2020.

Напомним, на Гран-при в Японии Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу танцевальных пар, а Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу в ритм-танце. Этап Гран-при в Токио пройдет с 12 по 14 ноября.

Ранее Виктория Синицина и Никита Кацалапов назвали Алексея Ягудина и Евгения Плющенко одними из кумиров, которые вдохновили их заниматься фигурным катанием.

Фигурное катание,Александр Галлямов,Александра Трусова,Виктория Синицина,Никита Кацалапов,Анастасия Мишина,Алексей Ягудин,Евгений Плющенко,
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