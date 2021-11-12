Российскую фигуристку унесли с катка в Токио

Российскую фигуристку Дарью Усачеву унесли с катка после полученной травмы на раскатке перед выступлением в короткой программе на Гран-при в Токио (Япония).

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Усачева - единственная россиянка, которая была заявлена в соревнованиях одиночниц на турнире в Японии. Изначально на турнире должна была выступить Александра Трусова, но она была вынуждена сняться с этапа Гран-при из-за травмы.

Усачева является серебряным призером этапа Гран-при Skate America - 2021 и серебряным призером чемпионата мира среди юниоров - 2020.

Напомним, на Гран-при в Японии Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу танцевальных пар, а Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу в ритм-танце. Этап Гран-при в Токио пройдет с 12 по 14 ноября.