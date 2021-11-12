В ФФККР назвали точный диагноз Усачёвой

«Во время выполнения прыжкового элемента у Усачёвой произошёл отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости. К сожалению, это является достаточно распространённым случаем в спортивной мировой практике и характерно для спортсменов в возрасте 13 — 17 лет. Данная травма требует не очень продолжительного лечения и реабилитации. В 99 процентах случаев спортсмен возвращается к нормальной соревновательной деятельности», — сообщается на сайте ФФККР.