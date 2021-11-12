Хореограф группы Тутберидзе назвал виновных в травме Усачёвой

Нам нужно опасаться травм, девочкам нужно поберечь себя, иногда знать меру. Я не скажу, что есть вина тренера, — девочки сами из-за этой конкуренции бегут вперед паровоза. Спорт невозможен без травм. Девочки уже взрослые, и они должны понимать, когда нужно остановиться, немного придержать себя в плане тренировочного процесса. Когда есть ощущение, что мышцы сдают, нужно предупреждать тренера, он же не телепат, — сказал Железняков.