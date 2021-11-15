«Бесконечная «Игра в кальмара». За что критикуют Тутберидзе

Хореограф Тутберидзе заявил, что причиной травмы Усачевой стала высокая конкуренция

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Травма ученицы Этери Тутберидзе Дарьи Усачевой на разминке перед короткой программой на этапе Гран-при в Токио шокировала многих экспертов и поклонников фигурного катания. Фанаты обвинили тренерский штаб специалиста в наплевательском отношении к здоровью фигуристов. В то же время хореограф Тутберидзе Алексей Железняков заявил, что вины тренера здесь нет. По его мнению, фигуристки сами идут на риск из-за высокой конкуренции.

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Японский этап Гран-при омрачился для России не только снятием до старта турнира Александры Трусовой из-за стрессового перелома стопы, но и страшной травмой Дарьи Усачевой. Фигуристка, которая вместе с Трусовой занимается в группе Этери Тутберидзе, приехала в Токио уже с повреждением, которое на разминке перед короткой программой только усугубилось. Спортсменка зашла на тройной флип, однако сделать смогла только два оборота. Она упала на лед всем телом, с трудом поднялась и докатилась до бортика. Когда с катка ее на руках унес врач, стало понятно – выступить Усачева точно не сможет.

Диагноз, который объявила Федерация фигурного катания на коньках России, звучит так: отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости.

Очередная травма фигуристки «Хрустального» повлекла за собой многочисленные обсуждения среди экспертов и болельщиков. Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, заявил, что на его тренировках с Усачевой все было нормально – она занималась и танцевала, как все. Он отметил, что сейчас идет битва за попадание на Олимпийские игры, в группе существует жесткая конкуренция, которая вынуждает фигуристок рисковать, и, по словам специалиста, даже тренер порой не может их остановить.

«Нам нужно опасаться травм, девочкам нужно поберечь себя, иногда знать меру. Я не скажу, что есть вина тренера, — девочки сами из-за этой конкуренции бегут вперед паровоза. Спорт невозможен без травм.



Девочки уже взрослые, и они должны понимать, когда нужно остановиться, немного придержать себя в плане тренировочного процесса. Когда есть ощущение, что мышцы сдают, нужно предупреждать тренера, он же не телепат», — приводит слова Железнякова «Матч ТВ».

Однако между словами хореографа и действительностью возникает несостыковка. В тренерском штабе Тутберидзе знали, что Трусова приехала на Skate America с травмой ноги, вылившейся в стрессовый перелом, знали, что на этап Гран-при в Японии Усачева отправилась с травмой мышцы задней поверхности бедра, которая, опять же, привела к тому, что спортсменка выбыла на длительный срок. Железняков говорит, что тренерам надо сообщать о повреждениях, но дела это не меняет, поскольку тренерский штаб все равно позволяет фигуристкам выступать. У болельщиков могут возникнуть резонные вопросы, зачем было везти обеих спортсменок, одна из которых точно борется за попадание на Олимпийские игры, на коммерческий старт, от которого не зависит отбор в сборную? И стоило ли так рисковать здоровьем и Трусовой, и Усачевой? Не лучше бы было дать им обоим восстановиться к чемпионату России?

Травма Усачевой вызвала бурное недовольство многих поклонников фигурного катания. И если Железняков намекнул, что в получении травмы виновата сама фигуристка, то фанаты открыто обвинили в этом тренерский штаб Тутберидзе.

«Алло, в этом и есть вина тренера (человека взрослого и опытного), что в его группе нет ни нормальной дисциплины, ни адекватной психологической атмосферы. Как лавры собирать, так они эксклюзивные продукты ТШТ (тренерский штаб Тутберидзе. – «Газета.Ru»), а как за травмы отвечать, так оно само», — отмечает пользователь Twitter @dyaguelev, прикрепив цитату Железнякова.

Также в социальных сетях говорят о том, что история Усачевой – далеко не первая подобная в «Хрустальном». В пример фанаты фигурного катания приводят двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, которая в свой олимпийский сезон выступала с травмой ноги, чемпионку мира Анну Щербакову и Трусову.

«Вызывают недоумение твиты, про «очередной звоночек, что в «Хрустальном» что-то не так». Ребят, там не «звоночек», там набат надрывается с 2016 года. У «Хрустального» скамейка тех, кто оттуда уполз с травмами, уже длиннее, чем хваленая «скамейка запасных». Ребенка уносят со льда, с травмой, в слезах. ТШТ, судя по всему, знали о том, что бедром что-то не так. Так же, как и знали это с Женей, с Сашей, с Аней. Это уже давно не женское фигурное катание, это какая-то бесконечная «игра в кальмара» с девочками до 18», — делится мнением @Arai_Ren.

«То, что произошло с Дашей — настоящий ужас. Я даже не представляю, что должно еще произойти, чтобы ТШТ наконец начали беречь девочек? Скамейка запасных — это прикольно, но на этих скамейках живые люди сидят. Дашуле здоровья, держись, птичка», — пишет @tuktobot.

При этом стоит отметить, что Усачева, в отличие от большинства фигуристок группы Тутберидзе, которые сейчас позиционируются как кандидатки в сборную, не владеет элементами ультра-си – не прыгает четверные прыжки, не исполняет тройной аксель (самый «дорогой» элемент, который можно выполнить в короткой программе в женском одиночном катании, потому что четверные прыгать в первом прокате нельзя).

«Вам никто не признается, что ТШТ довел девочку без у-си в первый взрослый сезон до перелома бедра, поэтому остается только пожелать Даше здоровья! А взрослым — не забывать о том, что они жертвуют детьми ради имиджа», — подчеркивает @zagribami1.

«Давно и из разных источников известно о том, насколько наплевательское в ТШТ отношение к здоровью спортсменов, и уходили оттуда как правило уже разваленными в полный ноль, только до этого развалы списывали на »%новый тренер_нейм% поломал», а с Дашей неудобненько вышло, правда?» — пишет @hiboudecheshire.

«Самое страшное, что выступление с травмой в ТШТ — это норма, которую выдают за героизм, хотя, на самом деле, это лотерея, которая зависит от ресурсов организма»,— отмечает @StreamO54766, прикрепив цитату бывшей фигуристки группы Тутберидзе Анастасии Таракановой, где спортсменка в интервью «Газете.Ru» рассказывает, как была вынуждена выступать с травмой на Кубке Ростелеком.