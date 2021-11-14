Анна Щербакова снялась в рекламе Сбера

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова снялась в рекламе «Сбербанка».
«Быть первым – значит быть примером. Это большая ответственность. Умение действовать быстро, еще быстрее, видеть на несколько шагов вперед, уверенно двигаться к цели, жить в движении и прыгать выше головы, не бояться падений, рисковать и понимать: твой успех – это заслуга тех, кто всегда рядом и поддерживает всем сердцем.
Быть первым завтра – значит не останавливаться на достигнутом, постоянно учиться, меняться, становиться лучше и не сомневаться, что все получится», – говорит Щербакова в рекламном видео.
Ролик имеет возрастное ограничение 18+, несмотря на то, что фигуристке 17 лет.