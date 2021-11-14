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Анна Щербакова снялась в рекламе Сбера

Sports.ru
56 минут назад

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова снялась в рекламе «Сбербанка».

Анна Щербакова снялась в рекламе Сбера
Фото: ТАССТАСС

«Быть первым – значит быть примером. Это большая ответственность. Умение действовать быстро, еще быстрее, видеть на несколько шагов вперед, уверенно двигаться к цели, жить в движении и прыгать выше головы, не бояться падений, рисковать и понимать: твой успех – это заслуга тех, кто всегда рядом и поддерживает всем сердцем.

Быть первым завтра – значит не останавливаться на достигнутом, постоянно учиться, меняться, становиться лучше и не сомневаться, что все получится», – говорит Щербакова в рекламном видео.

Ролик имеет возрастное ограничение 18+, несмотря на то, что фигуристке 17 лет.

Фигурное катание,Анна Щербакова,Сбербанк России,
18+
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