Российская фигуристка вернулась из Японии в инвалидном кресле

Российская фигуристка Дарья Усачёва вернулась в Россию после поездки на этап Гран-при в Токио, в ходе которого она получила тяжёлую травму. В аэропорту спортсменку встретили болельщики. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте F.U.N. Sector.

Фото: ТАСС ТАСС

Как видно на видеозаписи, в зале аэропорта спортсменку встретили фанаты. В качестве подарка фигуристке преподнесли цветы и фрукты. При этом сама Усачёва была вынуждена передвигаться в инвалидном кресле.

15-летняя Усачёва является воспитанницей Этери Тутберидзе. В предыдущем сезоне она заняла четвёртое место на чемпионате России, уступив лишь Анне Щербаковой, Камиле Валиевой и Александре Трусовой. На этапе Гран-при в Японии (NHK Trophy) спортсменка упала на раскатке и получила тяжёлое повреждение.