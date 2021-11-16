Бывший американский фигурист прокатился в обнимку с Тутберидзе

Бывший американский фигурист Джонни Вейер опубликовал видео в Instagram, в котором он, обняв Этери Тутберидзе, прокатился с тренером по катку «Хрустальный».
«Спасибо, Этери Георгиевна», — подписал видеоролик американец.
Вейер завершил карьеру в 2013 году. 37-летний фигурист является бронзовым призером чемпионата мира в 2008 году.
Ранее хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в эфире Первого канала рассказал, что травмированная российская фигуристка Александра Трусова возобновит тренировки на следующей неделе.
Фигуристка получила стрессовый перелом одной из костей стопы. С травмой она выступила на этапе Гран-при в США Skate America, где заняла первое место.
Трусова взяла бронзовую медаль в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме. Также она является бронзовым призером чемпионата Европы — 2020, бронзовым призером финала Гран-при 2019 года, серебряным призером (2019) и двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионата России (2020 и 2021). Фигуристка стала второй в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019).