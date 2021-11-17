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Юдзуру Ханю снялся с этапа Гран-при по фигурному катанию в Сочи

ТАССиещё 3
49 минут назад

Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю снялся с этапа Гран-при по фигурному катанию в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Федерации конькобежного спорта Японии.

Фигурист Ханю снялся с этапа Гран-при в Сочи
Фото: ТАССТАСС

Причиной пропуска стало медленное восстановление после травмы правого колена у спортсмена, полученной 4 ноября. Японец пропустил предыдущий этап Гран-при в Токио. Этап серии Гран-при в Сочи пройдет с 26 по 28 ноября.

"Спасибо вам большое за вашу поддержку, - сказал Ханю. - Некоторые движения все еще вызывают боль, но в повседневной жизни последствия боли исчезли".

Ханю 26 лет, он является обладателем двух золотых медалей Олимпийских игр в одиночном катании (2014, 2018). Также на его счету две победы на чемпионатах мира. Ханю является мировым рекордсменом по баллам за короткую программу (111,82).

Фигурное катание,
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