Фигурист Ханю снялся с этапа Гран-при в Сочи

Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю снялся с этапа Гран-при по фигурному катанию в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Федерации конькобежного спорта Японии.

Причиной пропуска стало медленное восстановление после травмы правого колена у спортсмена, полученной 4 ноября. Японец пропустил предыдущий этап Гран-при в Токио. Этап серии Гран-при в Сочи пройдет с 26 по 28 ноября.

"Спасибо вам большое за вашу поддержку, - сказал Ханю. - Некоторые движения все еще вызывают боль, но в повседневной жизни последствия боли исчезли".

Ханю 26 лет, он является обладателем двух золотых медалей Олимпийских игр в одиночном катании (2014, 2018). Также на его счету две победы на чемпионатах мира. Ханю является мировым рекордсменом по баллам за короткую программу (111,82).