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Фигуристку Тутберидзе не пускают на чемпионат России. Чтобы не мешала борьбе за Олимпиаду?

Чемпионат.comиещё 12
36 минут назад

Акатьева способна потрепать нервы претенденткам на Пекин. Поэтому для неё не делают исключения?

Фигуристку Тутберидзе не пускают на чемпионат России
Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

Загадочная история развернулась вокруг юной ученицы Тутберидзе Софьи Акатьевой. Феноменальная фигуристка планировала поучаствовать в чемпионате России, но в ФФККР отказываются её пускать, ссылаясь на правила. Федерация не раз делала исключения для талантливых и перспективных фигуристов, но Акатьевой навстречу идти не собираются.

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Кажется, участие ученицы Тутберидзе в чемпионате России просто невыгодно. А вдруг помешает претенденткам на Пекин?

Почему Акатьеву не хотят пускать на чемпионат России?

Чемпионат России уже давно является самым интересным и зрелищным турниром для болельщиков. Где ещё на одном льду можно увидеть столько звёзд фигурного катания? По традиции в чемпионате страны принимают участие не только взрослые фигуристки, но ещё и совсем юные восходящие звёздочки, что делает турнир ещё более захватывающим. Вот и в этом году за попадание на чемпионат России борются фигуристки, чьи большие победы мы сможем увидеть только через год-два. На участие в самом зрелищном турнире планеты претендуют, например, Софья Самоделкина и Софья Муравьёва. Не хотят лишать шанса своих учениц и в «Хрустальном». Даниил Глейхенгауз в эфире Первого канала говорил, что Софья Акатьева и Аделия Петросян тоже поедут в Санкт-Петербург. Для этого им даже переделали программы, чтобы они соответствовали необходимым стандартам. Болельщиков эта новость обрадовала —лучшие юниорки Тутберидзе точно привнесли бы дополнительную драму в соревнования.

Но через несколько дней после заявления Глейхенгауза начали происходить странные вещи. Генеральный директор ФФККР Александр Коган сказал, что Акатьева не имеет права участвовать в чемпионате России и никаких исключений для неё не будет.

«Зря он так сказал, потому что по возрасту она не имеет права в нём участвовать. В первенстве России она будет участвовать, в чемпионате не может. Никаких исключений нет», — сказал Коган «Спорт-Экспрессу».

Гендиректор ФФККР оказался прав. Согласно правилам допуск на чемпионат России возможен, только если фигуристу исполнилось 14 лет до 1 июля текущего года. Самоделкина, Петросян и Муравьёва проходят под этот критерий, а вот Акатьева — нет. Софья свой день рождения отмечает 7 июля, так что в этом году путь на чемпионат страны ей закрыт. Получается, в «Хрустальном» просчитались?

В федерации запутались в показаниях

Казалось, что для лучшей юниорки России вполне могут сделать исключение. Не зря же Глейхенгауз перекраивал программы Акатьевой под стандарты взрослых фигуристов. На это намекнула и пресс-атташе федерации.

«Давайте дождёмся списков. Надо смотреть на картину в целом. Её могут допустить до чемпионата России как участницу финала юниорского Гран-при. Для перспективных спортсменов, которые вышли в финал, может быть сделано исключение, если им 14 лет, это прописано в правилах», — сказала Ольга Ермолина «Спорт-Экспрессу».

Слова пресс-атташе взбудоражили болельщиков. История с участием Акатьевой на чемпионате России стала очень запутанной. Казалось, что даже в ФФККР не могут прийти к единому мнению. «Чемпионат» решил разобраться в ситуации и уточнить у Когана, возможны ли исключения для ученицы Тутберидзе.

«На вопрос о возможном допуске Акатьевой на чемпионат России ответил достаточно ясно. Никаких исключений по допуску спортсменов младшего возраста, чем положенный, не будет», — сказал Коган в беседе с нашим корреспондентом.

Акатьеву не пускают, чтобы не помешала борьбе за Олимпиаду?

Ситуация с недопуском Акатьевой на чемпионат России выглядит очень странной. Раньше ФФККР без проблем разрешала участие перспективным фигуристкам, не достигшим 14-летнего возраста на момент 1 июля. Стоит вспомнить хотя бы Косторную в 2017 году или Фролову в 2019-м. Алёна и Анна отмечают дни рождения в августе, но с допуском на чемпионат России в 14 лет у них проблем не было.

Дебют Аделины Сотниковой на чемпионате России и вовсе состоялся, когда ей было 12 лет. Тот турнир юная спортсменка триумфально выиграла. Понятно, что тогда была совсем другая обстановка. Женское катание находилось в плачевном состоянии, а о том, что вскоре у нас появятся десятки талантливых фигуристок, невозможно было и подумать. Но эти ситуации отчётливо показывают, что исключения из правил бывают.

В случае с Акатьевой федерация, кажется, просто идёт на принцип. Суперталантливая фигуристка способна внести разлад перед Олимпиадой и сенсационно залететь в тройку чемпионата страны. А то и выиграть его. Для Софьи турнир в Петербурге глобально ничего не значит. Фигуристке не надо ни за что бороться и что-то доказывать. А значит, она может выступать без какого-либо давления. Для претенденток же на Пекин чемпионат страны решит всё. А присутствие юной феноменальной фигуристки, способной сотворить сенсацию, спокойствия им не добавит. Софья может помешать борьбе за Олимпиаду и затмить своими успехами наших главных звёзд. Так что её участие в чемпионате страны перед Пекином федерации просто-напросто невыгодно.
Фигурное катание,Зимние виды спорта,Аделия Петросян,Даниил Глейхенгауз,Аделина Сотникова,Александр Коган,Первый канал,
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