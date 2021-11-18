Софья Титова раскрыла причину ухода от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Софья Титова, которая тренируется в академии «Ангелы Плющенко», рассказала о причинах ухода от Этери Тутберидзе.
– Перед тем как оказаться в академии Плющенко, ты была в «Хрустальном». Расскажи немного о том времени.
– Я попала туда в восемь лет. Четыре года откаталась в ЦСКА и после пошла в «Хрустальный».
– Как проходил отбор?
– Помню, я пошла на лед. Этери Георгиевна вышла и попросила прыгнуть тройной риттбергер. А я на тот момент вообще не умела прыгать тройные – только двойные делала. Ну, не докрутила я… Она посмотрела на это и сразу ушла.
После тренировки она позвала маму и что-то ей сказала. С тех пор я занималась в «Хрустальном». С первой тренировки.
– Почему в итоге решила уйти от Этери Георгиевны?
– Меня выгнали.
– В каком смысле?
– Ну, выгнали меня.
– Почему?
– Там многих не брали, выгоняли. Получается, за два сезона я не прыгнула… Ну, ничего. С чем пришла, с тем и уходила.
— Как думаешь, почему так вышло? У Этери Георгиевны же любой может запрыгать. Помню, Даниил Самсонов рассказывал мне, что тоже пришел на просмотр в «Хрустальный» с двойными и уже на первой тренировке смог собрать тройной флип.
– Со страху.
– В каком плане?
– Ну, это происходит от страха. Берешь и собираешь чисто на эмоциях. Даня боялся, что его не возьмут, — вот и прыгнул.
– А у тебя почему не вышло? Страха мало было?
– Мне кажется, я просто не понимала, как все серьезно. Маленькая была еще и не осознавала… Вообще ничего.
– Несерьезно относилась к тренировкам?
– Не совсем. Просто это (спорт) в тот момент, наверное, не было в приоритете. Я даже дупля в то время не прыгала, у меня аксель в полтора оборота был, – рассказала 12-летняя Титова.