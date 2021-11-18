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«Меня выгнали». Софья Титова о причинах ухода от Тутберидзе к Плющенко

Sports.ruиещё 1
2 часа назад

Российская фигуристка Софья Титова, которая тренируется в академии «Ангелы Плющенко», рассказала о причинах ухода от Этери Тутберидзе.

Софья Титова раскрыла причину ухода от Тутберидзе к Плющенко
Фото: InstagramInstagram

– Перед тем как оказаться в академии Плющенко, ты была в «Хрустальном». Расскажи немного о том времени.

– Я попала туда в восемь лет. Четыре года откаталась в ЦСКА и после пошла в «Хрустальный».

– Как проходил отбор?

– Помню, я пошла на лед. Этери Георгиевна вышла и попросила прыгнуть тройной риттбергер. А я на тот момент вообще не умела прыгать тройные – только двойные делала. Ну, не докрутила я… Она посмотрела на это и сразу ушла.

После тренировки она позвала маму и что-то ей сказала. С тех пор я занималась в «Хрустальном». С первой тренировки.

– Почему в итоге решила уйти от Этери Георгиевны?

– Меня выгнали.

– В каком смысле?

– Ну, выгнали меня.

– Почему?

– Там многих не брали, выгоняли. Получается, за два сезона я не прыгнула… Ну, ничего. С чем пришла, с тем и уходила.

— Как думаешь, почему так вышло? У Этери Георгиевны же любой может запрыгать. Помню, Даниил Самсонов рассказывал мне, что тоже пришел на просмотр в «Хрустальный» с двойными и уже на первой тренировке смог собрать тройной флип.

– Со страху.

– В каком плане?

– Ну, это происходит от страха. Берешь и собираешь чисто на эмоциях. Даня боялся, что его не возьмут, — вот и прыгнул.

– А у тебя почему не вышло? Страха мало было?

– Мне кажется, я просто не понимала, как все серьезно. Маленькая была еще и не осознавала… Вообще ничего.

– Несерьезно относилась к тренировкам?

– Не совсем. Просто это (спорт) в тот момент, наверное, не было в приоритете. Я даже дупля в то время не прыгала, у меня аксель в полтора оборота был, – рассказала 12-летняя Титова.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,ЦСКА,
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