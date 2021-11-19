Косторная упала во время исполнения тройного акселя на тренировке

Российская фигуристка, чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алёна Косторная не смогла исполнить тройной аксель на тренировке перед стартом Гран-при Франции. В этот момент отечественная спортсменка практиковала произвольную программу. Видеозапись опубликована в Instagram-аккаунте f.u.n.sector.

На записи видно, как Косторная принимает участие в раскатке в преддверии старта Гран-при Франции по фигурному катанию. При попытке исполнить тройной аксель спортсменка неудачно приземляется на лёд и падает. Впоследствии подопечная Тутберидзе сорвала ещё один прыжковый элемент.

Гран-при Франции по фигурному катанию стартует 19 ноября в Гренобле. Помимо Косторной, в женском одиночном соревновании выступят две представительницы России — Анна Щербакова и Ксения Синицына.