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Ягудин оценил новую короткую программу Щербаковой

Чемпионат.comиещё 3
39 минут назад

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал выступление Анны Щербаковой в короткой программе на этапе Гран-при во Франции. Напомним, фигуристка выступила с новой программой.

Ягудин оценил новую короткую программу Щербаковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Анечка, с премьерой новой короткой программы. Поздравляем с чистым прокатом. Да, мы не увидели каскад тройной лутц — тройной риттбергер, но важен сам факт абсолютно чистого проката. Прыжковая часть была приблизительно одинаковой у неё и Косторной. Но мелочи порой решают исход того или иного турнира: у Анны абсолютно все непрыжковые элементы четвёртого уровня, а у Алёны дорожка шагов третьего. А дальше зависит от надбавок, которые дают судьи. Здесь мы тоже видим, что приблизительно расклад один и тот же. У Алёны была более танцевальная программа, энергетически заряженная. У программы Анны абсолютно другая энергия, более глубокая, пронзительная и тяжёлая для того, чтобы вытащить её наружу. Но мне кажется, что у Ани это получается. Повторюсь, это премьера короткой программы. Естественно, по ходу сезона она будет вкатываться, Аня будет чувствовать себя намного комфортнее. Ей идёт», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Фигурное катание,Зимние виды спорта,Алексей Ягудин,Анна Щербакова,Первый канал,
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