Ягудин оценил новую короткую программу Щербаковой

«Анечка, с премьерой новой короткой программы. Поздравляем с чистым прокатом. Да, мы не увидели каскад тройной лутц — тройной риттбергер, но важен сам факт абсолютно чистого проката. Прыжковая часть была приблизительно одинаковой у неё и Косторной. Но мелочи порой решают исход того или иного турнира: у Анны абсолютно все непрыжковые элементы четвёртого уровня, а у Алёны дорожка шагов третьего. А дальше зависит от надбавок, которые дают судьи. Здесь мы тоже видим, что приблизительно расклад один и тот же. У Алёны была более танцевальная программа, энергетически заряженная. У программы Анны абсолютно другая энергия, более глубокая, пронзительная и тяжёлая для того, чтобы вытащить её наружу. Но мне кажется, что у Ани это получается. Повторюсь, это премьера короткой программы. Естественно, по ходу сезона она будет вкатываться, Аня будет чувствовать себя намного комфортнее. Ей идёт», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.