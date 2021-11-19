Российская фигуристка первой в истории исполнила четверной риттбергер

Российская фигуристка Аделия Петросян стала первой одиночницей в истории, исполнившей четверной риттбергер на соревнованиях. Петросян исполнила этот прыжок в произвольной программе на этапе Кубка России в Перми. Аделия одержала победу в произвольной программе, однако по сумме двух прокатов проиграла Софье Муравьёвой.
Кубок России. 5-й этап. Пермь. Женщины (топ-10)
1. Софья Муравьёва – 216,64
2. Аделия Петросян – 213,26
3. Софья Самодурова – 188,39
4. Валерия Шульская – 179,83
5. Ксения Гущина – 177,73
6. Дарья Третьякова – 158,55
7. Мария Гречихина – 152,55
8. Виолетта Филонец – 145,91
9. Лиана Галяува – 144,65
10. София Сарновская – 143,04