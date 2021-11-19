Российская фигуристка первой в истории исполнила четверной риттбергер

Российская фигуристка Аделия Петросян стала первой одиночницей в истории, исполнившей четверной риттбергер на соревнованиях. Петросян исполнила этот прыжок в произвольной программе на этапе Кубка России в Перми. Аделия одержала победу в произвольной программе, однако по сумме двух прокатов проиграла Софье Муравьёвой.