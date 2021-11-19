Россиянка первой в мире исполнила четверной риттбергер

Российская фигуристка Аделия Петросян первой в истории женского катания исполнила четверной риттбергер, один из трех реберных прыжков. Как сообщает РИА Новости, 14-летняя спортсменка выполнила упражнение на этапе Кубка России в Перми.

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Ученица Этери Тутберидзе прыгнула один риттбергер в четыре оборота в каскаде с двойным тулупом, но на нем судьи усмотрели недокрут в четверть оборота. После этого фигуристка зашла на второй четверной риттбергер, но упала.

Таким образом, теперь в женском одиночном катании представлены на соревнованиях все прыжки в четыре оборота.

При этом победительницей стала фигуристка Софья Муравьева из академии Плющенко. Петросян заняла лишь второе место.