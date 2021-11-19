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Российская фигуристка впервые в истории исполнила четверной риттбергер

Елена Прошина
22 минуты назад

Российская фигуристка Аделия Петросян первой в истории женского катания исполнила четверной риттбергер, один из трех реберных прыжков. Как сообщает РИА Новости, 14-летняя спортсменка выполнила упражнение на этапе Кубка России в Перми.

Россиянка первой в мире исполнила четверной риттбергер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ученица Этери Тутберидзе прыгнула один риттбергер в четыре оборота в каскаде с двойным тулупом, но на нем судьи усмотрели недокрут в четверть оборота. После этого фигуристка зашла на второй четверной риттбергер, но упала.

Таким образом, теперь в женском одиночном катании представлены на соревнованиях все прыжки в четыре оборота.

Фигуристку Тутберидзе не пускают на чемпионат России

При этом победительницей стала фигуристка Софья Муравьева из академии Плющенко. Петросян заняла лишь второе место.

Напомним, что ранее бронзовый призер чемпионата мира 2021 года Александра Трусова первой в истории исполнила на официальных турнирах четверные тулуп, лутц и флип. Кроме того, Трусова — вторая фигуристка, выполнившая четверной сальхов. До нее прыжок покорился лишь японской фигуристке Мики Андо в 2000-е годы.
Фигурное катание,Аделия Петросян,Александра Трусова,Этери Тутберидзе,
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