Медведевой подарили иномарку на 22-летие

Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на обвинения в том, что она стала причиной расставания тиктокера Дани Милохина с тиктокершей Юлей Гаврилиной (Юлька Шпулька). "Заметила много комментариев на эту тему, но скажу так: я никак с этим не связана и вообще комментировать личную жизнь кого-то без его присутствия считаю неправильным. Во-первых, я не знаю Юлю лично, я с ней ни разу не общалась, ни разу не виделась, видела ее только пару раз в TikTok и в Instagram. Таким образом вообще никак не могу прокомментировать эту ситуацию. Даже если бы очень хотела", — приводит слова фигуристки Elle Girl. Напомним, Медведева и Милохин составили пару в новом сезоне популярного проекта на Первом канале "Ледниковый период". Медведева, которая отметила свой день рождения 19 ноября, взяла две серебряные медали на Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при. В мае 2018 года спортсменка перешла из группы Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. 16 сентября 2020 года она вернулась к российскому тренеру. В прошлом сезоне фигуристка не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и коронавируса. Ранее Медведева после проката ответила на вопрос о поддержке со стороны тренерского штаба Этери Тутберидзе.