Щербакова выиграла Гран-при Франции

В Гренобле (Франция) завершились соревнования женщин в рамках пятого этапа серии Гран-при. Победу в них одержала российская фигуристка Анна Щербакова, второй стала – Алёна Косторная, третьей – представительница Японии Вакаба Хигути.
Ещё одна российская фигуристка Ксения Синицына показала четвёртый результат, отметим, что по итогам короткой программы она занимала третье место.
Гран-при. 5-й этап. Гренобль (Франция). Женщины. Итоги
1. Анна Щербакова (Россия) — 229,69 2. Алёна Косторная (Россия) — 221,85 3. Вакаба Хигути (Япония) – 204,91 4. Ксения Синицына (Россия) – 198,76.