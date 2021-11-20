Российские фигуристы выиграли Warsaw Cup

Российские фигуристы Владимир Морозов и Евгения Тарасова одержали победу на турнире серии «Челленджер» Warsaw Cup 2021 (Кубок Варшавы), сообщает «Газета.ру».

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19 ноября спортсмены выступили с произвольной программой, получив за нее 148,73 балла. По сумме короткой и произвольной программ фигуристы набрали 228,49 балла.

На втором месте оказалась пара из США Брайан Джонсон и Джессика Калаланг, набравшая 196,85 балла. Тройку лучших замкнул отечественный дуэт Иван Бальченко и Ясмина Кадырова с результатом 192,94 балла.

Еще одни российские фигуристы Роман Плешков и Алина Пепелева заняли четвертое место — 190,93 балла.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева выиграла турнир серии «Челленджер» в Финляндии, установив новый мировой рекорд в произвольной программе. Итоговым результатом россиянки, для которой это были первые соревнования среди взрослых, стали 249,24 балла.