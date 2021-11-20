Российские фигуристы выиграли Warsaw Cup

Российские фигуристы Владимир Морозов и Евгения Тарасова одержали победу на турнире серии «Челленджер» Warsaw Cup 2021 (Кубок Варшавы), сообщает «Газета.ру».
19 ноября спортсмены выступили с произвольной программой, получив за нее 148,73 балла. По сумме короткой и произвольной программ фигуристы набрали 228,49 балла.
На втором месте оказалась пара из США Брайан Джонсон и Джессика Калаланг, набравшая 196,85 балла. Тройку лучших замкнул отечественный дуэт Иван Бальченко и Ясмина Кадырова с результатом 192,94 балла.
Еще одни российские фигуристы Роман Плешков и Алина Пепелева заняли четвертое место — 190,93 балла.
Ранее российская фигуристка Камила Валиева выиграла турнир серии «Челленджер» в Финляндии, установив новый мировой рекорд в произвольной программе. Итоговым результатом россиянки, для которой это были первые соревнования среди взрослых, стали 249,24 балла.
Предыдущий мировой рекорд принадлежал другой представительницы России Алене Косторной. За произвольную программу спортсменка получила 174,31 балла. До этого лучший результат принадлежал Александре Трусовой. Россиянки заняли весь пьедестал Finlandia Trophy.