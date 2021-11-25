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Хромых трижды упала на тренировке Гран-при в Сочи

RT на русскомиещё 5
1 час назад

Российская фигуристка Майя Хромых три раза упала в ходе тренировки на заключительном этапе серии Гран-при в России — Кубок Ростелеком.

Хромых трижды упала на тренировке Гран-при в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хромых исполнила на тренировке каскады четверной тулуп — двойной тулуп и тройной лутц — ойлер — тройной сальхов. Она упала с сольного четверного тулупа, тройного лутца и тройного флипа.

Напомним, что на Гран-при в России выступят Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых в женском одиночном катании.

Чемпионка мира Анна Щербакова стала первой российской фигуристкой, которая отобралась в финал Гран-при, который пройдёт в Японии с 9 по 12 декабря.

Ранее Валиева сделала два четверных прыжка на тренировке в Сочи.

Фигурное катание,Камила Валиева,Елизавета Туктамышева,Анна Щербакова,Ростелеком,
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