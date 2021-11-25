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Валиева дважды упала на тренировке перед Гран-при Сочи

News.ru
1 час назад

Российская фигуристка Камила Валиева не смогла исполнить два прыжковых элемента в ходе тренировочного проката на Гран-при Сочи. Спортсменка упала при попытке четверного сальхова и тройного акселя. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте f.u.n.sector.

Валиева дважды упала на тренировке перед Гран-при Сочи
Фото: Kamila-Valieva/facebook.comKamila-Valieva/facebook.com

Валиева репетировала произвольную программу, которую будет исполнять в рамках этапа Гран-при по фигурному катанию в Сочи. Помимо двух неудачных прыжков, Камила чисто выполнила каскад четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов, а также связки из тройных флипа с тулупом и тройных лутца с тулупом.

15-летняя Валиева является воспитанницей Этери Тутберидзе. В нынешнем сезоне она заняла первое место на этапе Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере (Skate Canada), а также «челленджере» в Эспоо (Finlandia Trophy).

Гран-при Сочи пройдёт в период с 26 по 28 ноября. В женском одиночном соревновании действующим победителем турнира является Елизавета Туктамышева. В 2020 году спортсмена опередила Алёну Косторную и Анастасию Гулякову.

Ранее сообщалось, что Туктамышева усложнила произвольную программу в преддверии этапа Гран-при в Сочи. Спортсменка заменила последовательность прыжков на каскад.

Фигурное катание,Камила Валиева,Алена Косторная,Этери Тутберидзе,Елизавета Туктамышева,
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