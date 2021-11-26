Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+7° в 
USD 74.60EUR 83.68
Войти в почту

Туктамышева опоздала на тренировку в Сочи

Спорт-Экспресс
1 час назад

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева опоздала на дневную тренировку перед короткой программой в рамках этапа «Гран-при» в Сочи.

Туктамышева опоздала на тренировку в Сочи
Фото: EPAEPA

Спортсменки из сильнейшей разминки одиночниц, включая Камилу Валиеву и Майю Хромых, появились вовремя. Туктамышева пришла некоторое время спустя. За несколько минут до этого тренер фигуристки Алексей Мишин спустился с трибуны к бортам катка, где он наблюдал за катанием спортсменок.

Шестой этап серии «Гран-при» начнется сегодня, 26 ноября.

В первый соревновательный день женщины, мужчины и пары представят свои короткие программы, танцоры — ритм-танцы.

Фигурное катание,Майя Хромых,Камила Валиева,Елизавета Туктамышева,Алексей Мишин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители