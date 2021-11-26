Туктамышева опоздала на тренировку в Сочи

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева опоздала на дневную тренировку перед короткой программой в рамках этапа «Гран-при» в Сочи.

Спортсменки из сильнейшей разминки одиночниц, включая Камилу Валиеву и Майю Хромых, появились вовремя. Туктамышева пришла некоторое время спустя. За несколько минут до этого тренер фигуристки Алексей Мишин спустился с трибуны к бортам катка, где он наблюдал за катанием спортсменок.