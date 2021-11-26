Японец победил в короткой программе на Гран-при России

Российский фигурист Михаил Коляда занял четвёртое место в короткой программе на этапе Гран-при в Сочи (Россия). За технику спортсмен получил 41,20 балла, за компоненты — 44,28 балла, штраф — 1,00 балла, сумма составила 84,48 балла.

Фото: Instagram Instagram

Другой россиянин Евгений Семененко стал седьмым, ещё один россиянин Марк Кондратюк — 11-м.

Победу в короткой программе одержал японец Кадзуки Томоно. Он опередил грузина Мориса Квителашвили и канадца Романа Садовского.

Гран-при России. Мужчины. Короткая программа

1. Кадзуки Томоно (Япония) – 95,81

2. Морис Квителашвили (Грузия) — 95,37

3. Роман Садовский (Канада) – 84,59

4. Михаил Коляда (Россия) — 84,48

5. Камден Пулкинен (США) — 83,47

7. Евгений Семененко (Россия) — 81,00

11. Марк Кондратюк (Россия) – 74,16