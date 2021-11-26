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Михаил Коляда стал четвёртым в короткой программе на Гран-при России, победил японец

Чемпионат.com
21 минуту назад

Российский фигурист Михаил Коляда занял четвёртое место в короткой программе на этапе Гран-при в Сочи (Россия). За технику спортсмен получил 41,20 балла, за компоненты — 44,28 балла, штраф — 1,00 балла, сумма составила 84,48 балла.

Японец победил в короткой программе на Гран-при России
Фото: InstagramInstagram

Другой россиянин Евгений Семененко стал седьмым, ещё один россиянин Марк Кондратюк — 11-м.

Победу в короткой программе одержал японец Кадзуки Томоно. Он опередил грузина Мориса Квителашвили и канадца Романа Садовского.

Гран-при России. Мужчины. Короткая программа

1. Кадзуки Томоно (Япония) – 95,81

2. Морис Квителашвили (Грузия) — 95,37

3. Роман Садовский (Канада) – 84,59

4. Михаил Коляда (Россия) — 84,48

5. Камден Пулкинен (США) — 83,47

6. Михал Бржезина (Чехия) — 82,31

7. Евгений Семененко (Россия) — 81,00

8. Брендан Керри (Австралия) – 80,48

9. Маттео Риццо (Италия) — 77,45

10. Кейдзи Танака (Япония) – 76,69

11. Марк Кондратюк (Россия) – 74,16

12. Ника Эгадзе (Грузия) – 50,35

Фигурное катание,Маттео Риццо,Брендан Керри,Морис Квителашвили,Евгений Семененко,Кейдзи Танака,Михал Бржезина,Михаил Коляда,
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