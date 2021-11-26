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Ягудин: у наших фигуристов ноль шансов на Олимпиаде с такими прокатами

Вероника Полынина
1 час назад

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин раскритиковал выступления российских фигуристов-одиночников на Гран-при России.

Ягудин: у наших фигуристов ноль шансов на Олимпиаде с такими прокатами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Ягудина, у россиян нет шансов на медали Олимпийских игр в личном первенстве.

«Пускай меня в дальнейшем ругают, но я скажу: так нельзя! Ну нельзя так! Мы не привыкли к тому, что наши фигуристы — это какой-то средний уровень. (…) Но при таких прокатах, которые показывают наши мужчины в этом сезоне, вообще никаких шансов», - заявил он Sport24.

Ягудин отметил, что на разминке российские фигуристы Михаил Коляда, Евгений Семененко и Марк Кондратюк показывают чистое исполнение элементов, но на турнирах «они выходят и постоянно все срывают».

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В короткой программе на Гран-при России Михаил Коляда занял четвертое место с 84,48 балла, Евгений Семененко стал седьмым (81,00), Марк Кондратюк разместился на одиннадцатой строчке (79,69).

Фигурное катание,Евгений Семененко,Михаил Коляда,Алексей Ягудин,
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