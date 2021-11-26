Ягудин: у наших фигуристов ноль шансов на Олимпиаде с такими прокатами

«Пускай меня в дальнейшем ругают, но я скажу: так нельзя! Ну нельзя так! Мы не привыкли к тому, что наши фигуристы — это какой-то средний уровень. (…) Но при таких прокатах, которые показывают наши мужчины в этом сезоне, вообще никаких шансов», - заявил он Sport24.