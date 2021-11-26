Ягудин: у наших фигуристов ноль шансов на Олимпиаде с такими прокатами

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин раскритиковал выступления российских фигуристов-одиночников на Гран-при России.
По мнению Ягудина, у россиян нет шансов на медали Олимпийских игр в личном первенстве.
«Пускай меня в дальнейшем ругают, но я скажу: так нельзя! Ну нельзя так! Мы не привыкли к тому, что наши фигуристы — это какой-то средний уровень. (…) Но при таких прокатах, которые показывают наши мужчины в этом сезоне, вообще никаких шансов», - заявил он Sport24.
Ягудин отметил, что на разминке российские фигуристы Михаил Коляда, Евгений Семененко и Марк Кондратюк показывают чистое исполнение элементов, но на турнирах «они выходят и постоянно все срывают».
В короткой программе на Гран-при России Михаил Коляда занял четвертое место с 84,48 балла, Евгений Семененко стал седьмым (81,00), Марк Кондратюк разместился на одиннадцатой строчке (79,69).