Валиева обновила два мировых рекорда в Сочи

Российская фигуристка Камила Валиева установила три мировых рекорда на этапе серии Гран-при в Сочи. Накануне она переписала на себя лучшее достижение в короткой программе (87,42), а затем улучшила свои баллы в произвольной программе (185,29) и по сумме двух выступлений (272,71).