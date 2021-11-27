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Коляда занял второе место на этапе «Гран-при» в Сочи

Спорт-Экспресс
1 час назад

Российский фигурист Михаил Коляда занял второе место на этапе «Гран-при», который проходит в России.

Коляда занял второе место на этапе «Гран-при» в Сочи
Фото: Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, «СЭ»

В произвольной программе он упал с четверного сальхова и ошибся на четверном тулупе. За прокат он получил 180,16 балла. По сумме выступлений он набрал 264,64 балла.

Первое место занял Морис Квителашвили из Грузии (266,33). Третьим стал Кадзуки Томоно из Японии (264,19).

Евгений Семененко в произвольной программе упал с тройного акселя и тройного флипа. Он занял шестую строчку (246,66).

Марк Кондратюк — на 8-м месте (231,88). В прокате произвольной программы он сделал бабочку на четверном тулупе и допустил ошибку на тройном тулупе.

Фигурное катание,Морис Квителашвили,Евгений Семененко,Михаил Коляда,
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