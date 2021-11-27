Ученик Тутберидзе сорвал триумф россиянина в Сочи

Незаметный воспитанник «Хрустального» внезапно оставил позади лидеров нашей сборной. Может, не стоило отпускать Квителашвили?

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Этери Тутберидзе продолжает своё триумфальное шествие на этапе Гран-при в Сочи. Пока за золото в женском одиночном катании готовится побороться Камила Валиева, недавно установившая третий мировой рекорд, в соревнованиях мужчин неожиданно вырвался вперёд Морис Квителашвили.

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Фигурист, представляющий Грузию, выдал два потрясающих проката, показав лучшие результаты в карьере. Ещё ни разу Морис не выигрывал этап Гран-при, а теперь оставил позади лидеров сборной России, включая самого Михаила Коляду.

Ученик Этери Тутберидзе сорвал триумф призёра чемпионата мира — 2018 в Сочи. А ведь когда-то Квителашвили не пригодился России и сменил спортивное гражданство.

Кондратюк боролся в произвольной программе

Для российских фигуристов выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Сочи сложилось не совсем удачно. Марк Кондратюк сорвал все прыжковые элементы и откатился на предпоследнее, 11-е место. После такого результата фигурист выглядел крайне растерянно, это же чувство испытывали и болельщики. В прошлом сезоне ученик Светланы Соколовской приучил нас к стабильным прокатам, поэтому срыв в короткой программе удивил. К произвольной Кондратюк подошёл с абсолютно другим настроением.

К сожалению, первый четверной тулуп завершился «бабочкой», но это не сломило Марка — наоборот, спортсмен собрался с нервами и выдал два потрясающих тройных акселя, один из них в каскаде. Затем фигурист прыгнул коронный четверной сальхов, а следом этот же прыжок в каскаде с двойным тулупом. Завершил прыжковую часть Кондратюк сложнейшей комбинацией лутц — ойлер — сальхов с двумя поднятыми руками на обоих прыжках. Остальные элементы спортсмен выполнил на хорошие плюсы, за исключением дорожки шагов второго уровня и вращения — третьего. Тем не менее это не сильно сказалось на общем впечатлении от его выступления. Эффектная постановка «Иисус Христос — суперзвезда» в исполнении Кондратюка выглядела необычно и свежо. Артистически фигурист не сбавил ни на йоту — концовка программы получилась очень эмоциональной. За свой прокат Марк получил 157,72 балла, в сумме — 231,88.

«Заставил нас понервничать Марк своим первым элементом. Был срыв, так называемая «бабочка». Мы очень расстроились, но спасибо Марку, что боролся дальше. Была та энергия, за которую мы так любим Марка. Не все способны энергетически выкладываться в конце произвольной программы. Ему это сег

Но дорожку на второй уровень делать нельзя, нужно все рёбрышки выкатывать. Было обидно ещё, что на вращении его сильно зашатало, ему поставили третий уровень. Но важно, что он себя преодолел. Насколько знаю, самочувствие у Марка не очень хорошее эти два дня. Сегодняшняя произвольная программа для него — огромный опыт», — похвалила Марка в эфире Первого канала Евгения Медведева.

Семененко упустил шанс на выход в финал Гран-при

Вторым из российских участников на лёд вышел Евгений Семененко. Ученик Алексея Мишина также небезупречно откатал короткую программу и должен был исправлять ситуацию в произвольной. И поначалу всё было хорошо: Женя приземлил каскад из четверного и тройного тулупов, чисто исполнил сольный квад-тулуп и каскад из тройных акселя и сальхова через ойлер. Однако фигурист коснулся рукой льда на четверном сальхове, а во второй половине ему не хватило сил — Семененко упал на втором акселе и совершил степ-аут на тройном флипе.

Судьи оценили выступление Жени в 165,66 балла, всего — 246,66 балла за обе программы. Увы, но после такого проката фигурист окончательно лишился шанса на выход в финал Гран-при. Теперь Семененко придётся бороться за место в сборной на чемпионате России. Надеемся, что к этому времени спортсмен восстановится и стабилизирует все прыжки.

«Были некоторые трудности. Я считаю, что с программами не справился. Были ошибки в короткой программе, причём грубые, и в произвольной не смог додержать. Был перерыв одна неделя, я не тренировался. Сегодня на тренировке ещё шею потянул, было неприятно. После этих стартов у меня ещё больше стимул кататься, совершенствоваться», — прокомментировал своё выступление Семененко.

Коляда померк на фоне ученика Тутберидзе

Последние надежды болельщиков были возложены на Михаила Коляду. Но и он с прокатом не справился: падение на четверных сальхове и тулупе были болезненными, вероятно, именно поэтому впоследствии Миша смог присоединить к тройному акселю только двойной тулуп. Тем не менее во второй половине ученик Алексея Мишина попытался исправиться и добавил каскад 4+3 и второй триксель.

Постановка «Список Шиндлера», даже несмотря на ошибки, произвела сильное впечатление. Традиционно все четвёртые уровни заработал фигурист на непрыжковых элементах. Это существенно отразилось на оценках Коляды — 180,16 за произвольную программу и 264,64 в сумме.

Невероятное выступление показал Морис Квителашвили. Ученик Этери Тутберидзе играючи исполнил каскад четверной сальхов — двойной тулуп, комбинацию из четверного и тройного тулупов и тройной аксель. Немного не хватило сил фигуристу на сольный квад-тулуп — после него случилось падение. В остальном же Морис был безукоризнен. Яркая постановка под песню Фрэнка Синатры никого не оставила равнодушным. Очевидно, спортсмен, который когда-то не пригодился России (до 2016 года Квителашвили выступал за нашу страну, а затем сменил спортивное гражданство) превзошёл сам себя на этапе Гран-при в Сочи. Этот турнир стал для него счастливым: Морис установил новый личный рекорд в произвольной программе — 170,96 балла, в сумме — 266,33.