Синицина и Кацалапов с грубой ошибкой выиграли этап Гран-при в Сочи

Российский дуэт, действующие чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, одержали победу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Сочи.
Пара допустила одну серьезную ошибку: после выхода из поддержки Кацалапов головой задел ногу Синициной, запутался и чуть не упал, отстав от партнерши.
За свой произвольный танец ученики Александра Жулина получили 124,91 балла, а по сумме — 211,72. Этого хватило, чтобы занять первое место.
Благодаря этой победе Синицина и Кацалапов вышли в финал Гран-при, который пройдет с 9 по 12 декабря в Японии.
Второе место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри с результатом 203,71 балла (тоже вышли в финал Гран-при), а третье — канадцы Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен (191,40).
Россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин стали шестыми (180,93), а Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — восьмыми (177,51).