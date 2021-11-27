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Синицина и Кацалапов с грубой ошибкой выиграли этап Гран-при в Сочи и пробились в финал серии

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Российский дуэт, действующие чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, одержали победу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Сочи.

Синицина и Кацалапов с грубой ошибкой выиграли этап Гран-при в Сочи
Фото: Денис Гладков/«Газета.Ru»Денис Гладков/«Газета.Ru»

Пара допустила одну серьезную ошибку: после выхода из поддержки Кацалапов головой задел ногу Синициной, запутался и чуть не упал, отстав от партнерши.

За свой произвольный танец ученики Александра Жулина получили 124,91 балла, а по сумме — 211,72. Этого хватило, чтобы занять первое место.

Благодаря этой победе Синицина и Кацалапов вышли в финал Гран-при, который пройдет с 9 по 12 декабря в Японии.

Второе место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри с результатом 203,71 балла (тоже вышли в финал Гран-при), а третье — канадцы Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен (191,40).

Россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин стали шестыми (180,93), а Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — восьмыми (177,51).

Фигурное катание,Николай Соренсен,Елизавета Худайбердиева,Кирилл Алешин,Анастасия Скопцова,Виктория Синицина,Егор Базин,Никита Кацалапов,Александр Жулин,
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