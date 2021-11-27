Синицина и Кацалапов с грубой ошибкой выиграли этап Гран-при в Сочи

Российский дуэт, действующие чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, одержали победу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Сочи.

Фото: Денис Гладков/«Газета.Ru» Денис Гладков/«Газета.Ru»

Пара допустила одну серьезную ошибку: после выхода из поддержки Кацалапов головой задел ногу Синициной, запутался и чуть не упал, отстав от партнерши.

За свой произвольный танец ученики Александра Жулина получили 124,91 балла, а по сумме — 211,72. Этого хватило, чтобы занять первое место.

Благодаря этой победе Синицина и Кацалапов вышли в финал Гран-при, который пройдет с 9 по 12 декабря в Японии.