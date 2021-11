Валиева побила два мировых рекорда и отказалась соревноваться с мужчинами

На утренней тренировке Валиева и Туктамышева выглядели уверенно и спокойно исполняли свои фирменные элементы: Императрица - тройной аксель, а ученица Этери Тутберидзе - четверной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель. Неудачно тренировка прошла только у Хромых, которая никак не могла наладить четверной тулуп и получала отповеди от тренеров. Вечером - перед выходом на лед для официального проката - Хромых совершала резкие взмахи руками и активно разминалась со встревоженным выражением на лице. Туктамышева улыбалась. Когда камера выхватила ее лицо и вывела на большой экран, арена разразилась аплодисментами, и фигуристка улыбнулась еще шире. Валиева тоже была спокойна. На шестиминутной разминке она без ошибок исполняла тройной аксель и четверной тулуп + тройной тулуп. Туктамышева пару раз сделала тройной аксель. Хромых, к счастью, не падала и несколько раз скрутила четверной тулуп, что явно придало ей уверенности. Камера выхватывала довольных Тутберидзе, Глейхенгауза и Дудакова, и трибуны в этот момент взрывались овациями. Этот настрой Хромых удалось сохранить и в прокате. Под саундтрек к мюзиклу "Мулен Руж" она блестяще исполнила каскад четверной тулуп + двойной тулуп и все остальные прыжки лишь с одним исключением: явная помарка случилась на сольном четверном тулупе - девушка перевалилась на вторую ногу на приземлении. Но в остальном все было хорошо. После финальных аккордов трибуны принялись скандировать "Молодец! Молодец!", а болельщики растянули баннер "Наша Майя может все!". Это было отсылкой к фразе Тутберидзе "Майя может", сказанной после финала Кубка России в прошлом сезоне, когда Хромых впервые в карьере приземлила четверной прыжок на официальном турнире. Тутберидзе и Глейхенгауз с улыбками обсуждали прокат, а Дудаков показывал в сторону Хромых, словно не веря, что почти все получилось. Девушка получила 154,97 балла за произвольную программу, а в сумме - 219,69. Тем не менее в общении с журналистами фигуристка первым делом указала на недочеты в своем прокате. "Прокат оцениваю на четверочку, потому что на втором четверном тулупе сделала степ-аут, и были другие мелкие помарочки, которые хотела бы исправить. Перед произвольной программой я настраивалась на чистый прокат. Пробегали плохие мысли, но я их отбрасывала и думала только о хорошем. Как оцениваю свое выступление на двух этапах Гран-при? Не все получалось - как в Италии, так и в Сочи. Но для себя я показала неплохой результат, хотя могла и намного лучше. Как отношусь к плакату фанатов "Майя может"? Очень хорошо. Когда вижу его, то сразу собираюсь, думаю, что да - я могу, и все получается. Есть ли определенная фигуристка или программа, которая меня вдохновляет? Нет, но мне очень нравится танго "Роксан" Тессы Вертью и Скотта Мойра, которое они катали на Олимпиаде в Пхенчхане (эта музыка присутствует и в произвольной программе Хромых. - "Газета.Ru"). Надеюсь, что я попаду в финал Гран-при. Также моей целью является вставить в программу четверной сальхов и выучить тройной аксель", - сказала Хромых. Насчет сальхова и акселя пока непонятно, а вот в финал Гран-при девушка уже точно попала. Перед выступлением Туктамышевой фанаты растянули баннер с надписью "We're ready! Liza, let's go!" ("Мы готовы! Лиза, давай!"). Эта фраза была отсылкой к словам, которые звучат в произвольной программе Туктамышевой перед тем, как начинается задорная дорожка шагов: диджей кричит в композиции "Are you ready? Let's go!" ("Вы готовы? Вперед!"). И фигуристка практически идеально исполнила свою произвольную программу в восточном стиле под композиции - Arabia (Hanine El Alam) и My Love (Artem Uzunov). В ходе проката фигуристка исполнила чисто тройной аксель + двойной тулуп, тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель + тройной сальхов, тройной лутц и тройной риттбергер. Она сделала лишь одну ошибку - перевалилась на вторую ногу на приземлении с сольного тройного акселя. Оценки Туктамышева выслушивала с красивым венком на голове - не зря она Императрица. За произвольную программу фигуристка получила 149,13 балла, а в сумме - 229,23 - и опередила Хромых. Заняв второе место в Сочи, Туктамышева гарантировала себе участие в финале Гран-при. "Рада, что смогла отобраться в финал Гран-при, - подчеркнула девушка после проката. - Сегодня я не так шикарно откатала произвольную программу: ноги были подуставшими, я боролась за элементы, и не было такого вау-эффекта. Ново второй части выступления я уже подуспокоилась. Эмоции от этого турнира останутся положительные, я постараюсь от старта к старту все больше набирать уверенность. Сегодня я справилась с каскадом тройной лутц + тройной тулуп. К финалу Гран-при планирую еще больше усложнить контент". Императрица призналась, что усложнение контента пока не имеет отношения к четверным прыжкам, но в будущем она планирует заняться этим. Кроме того, Туктамышева намекнула, что продолжит карьеру после олимпийского сезона. "Сейчас я делаю акцент на стабильность и качество исполнения и на изучение четверного прыжка пока не так много времени. Но для личного достижения я очень хотела бы откатать программу с четверным. Однако, боюсь, это случился уже не в этом сезоне, а в другом, когда можно будет рисковать и пробовать. Сейчас надо не пробовать, а делать", - подчеркнула девушка. Туктамышева также рассказала о своем самом сильном страхе перед турниром в Сочи. Фигуристка перенесла простуду и очень переживала, что это мог быть коронавирус. "Очень сильно переживала, когда поднялась температура. Не могла найти себе места, когда ждала результат теста на коронавирус. К счастью, пришел отрицательный. Температура быстро спала, но оставалось некоторое недомогание. По этой причине выступать на Гран-при в Сочи было тяжелее обычного. Надеюсь, что мой организм выдержит этот сезон без каких-либо последствий. Все хорошо, что хорошо кончается", - сказала фигуристка. Наконец Императрица по достоинству оценила плакат своих фанатов "We're ready! Liza, let's go!". "Это очень круто (смеется). Мои поклонники меня всегда удивляют в хорошем смысле", - сказала спортсменка. После Туктамышевой на лед вышла Камила Валиева - и побила два мировых рекорда. В ходе проката фигуристка чисто сделала четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп + тройной тулуп, тройной риттбергер, тройной флип + тройной тулуп и тройной лутц. Единственная ошибка случилась на каскаде четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов — Валиева скрутила последним прыжком двойной сальхов вместо тройного. За свой прокат ученица Тутберидзе получила 185,28 балла, а в сумме — 272,71. Обе эти оценки являются новыми мировыми рекордами. Предыдущий рекорд по баллам за произвольную программу равнялся 180,89, которые Валиева получила на своем предыдущем этапе Гран-при - в Канаде. Рекорд по сумме баллов равнялся 265,08 - его тоже устанавливала сама Валиева в Канаде в конце октября. Эти достижения едва продержались месяц. После такого проката президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, гендиректор федерации Александр Коган и вообще все зрители на арене поднялись, чтобы проводить Валиеву со льда стоячими овациями. На пресс-конференции рекордсменку спросили, не пора ли ей уже соревноваться с мужчинами. Она набрала больше баллов, чем победитель мужского турнира в Сочи - Мориса Квителашвили (266,33). "Нет, я не хотела бы соревноваться с мужчинами, мне нравится в своей категории, - со смехом ответила Валиева. - Мужчинам легче делать тройной аксель и четверные, потому что у них больше мышц, и они более выносливые. А то, что мы, девушки, тоже это делаем, - это уже другое. Нельзя сравнивать мужчин и женщин, наверное". Награждение фигуристок состоится в воскресенье, 28 ноября, в 14.00 по московскому времени, а в 15.00 начнется гала-концерт.