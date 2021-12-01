Россию обвинили в «убийстве» фигурного катания

"Я думаю, что спад интереса к фигурному катанию связан не только с тем, что спортсмены из России как-то подавляют других. Прямо сейчас наблюдается падение интереса по всему миру, у нас тоже значительно меньше детей приходит заниматься фигурным катанием. Если говорить на сегодняшний день, то детей приходит в спортивные школы в пять раз меньше, чем, например, пять лет назад. И это не из-за того, что Россия кого-то подавляет. На желание заниматься повлиял и ковид. Естественно, в негативную сторону. Мы проводили отбор, к нам раньше приходило более ста детей, и мы не всех из них брали заниматься. Сейчас, в лучшем случае, приходит около двадцати, и мы зачисляем всех. Поэтому рассказывать о том, что там где-то из-за чего-то не отдают детей заниматься, неправильно. Она знает, сколько здесь детей приходит?" - отметила Гербольдт в комментарии "Газете.Ru".