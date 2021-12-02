Тарасова отреагировала на отмену финала Гран-при по фигурному катанию

Это очень серьёзный вопрос, а не просто отмена финала Гран-при. Соревнования отменяются из-за болезни всего мира. Все будут продолжать готовиться к более серьёзным турнирам через свои национальные соревнования. У нас профессиональные тренеры, поэтому отмена финала никак не повлияет на процесс подготовки к Олимпийским играм», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.