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1 час назад

Татьяна Тарасова отреагировала на отмену финала Гран-при по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение организаторов отменить Гран-при по фигурному катанию. Турнир должен был пройти в Осаке (Япония) с 9 по 12 декабря.

Тарасова отреагировала на отмену финала Гран-при по фигурному катанию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ну отменят финал Гран-при — ничего страшного. Мы никак не можем на это повлиять, можем только подчиниться тому решению, которое примут в Японии. Не важно, сколько фигуристок должны были представить Россию на этом турнире, потому что у нас большая команда.

Это очень серьёзный вопрос, а не просто отмена финала Гран-при. Соревнования отменяются из-за болезни всего мира. Все будут продолжать готовиться к более серьёзным турнирам через свои национальные соревнования. У нас профессиональные тренеры, поэтому отмена финала никак не повлияет на процесс подготовки к Олимпийским играм», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Фигурное катание,Татьяна Тарасова,
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