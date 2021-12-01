Медведева и Милохин ответили на слухи о романе

Фигуристка Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин ответили на вопрос о своих отношениях. В интервью Youtube-каналу «Макарена» они развеяли слухи о романе, заявив, что являются просто друзьями.
На вопрос ведущего Медведева ответила лаконично: «Мы друзья, 100%».
Милохин подтвердил слова фигуристки, но дал более развернутый ответ.
«Мы друзья, я думаю. Есть красивые девушки, которые не могут не нравиться. Но ты не думаешь, что вы станете встречаться и будете вместе всю жизнь. Она тебе просто нравится, ты живешь с этим», — сказал тиктокер.
Также Медведева и Милохин прокомментировал поцелуй на «Ледниковом периоде», произошедший во время эпизода, в котором тиктокер изображал Человека паука, а фигуристка Мэри Джейн. По словам девушки, она поцеловала своего партнера в щеку, однако из-за ракурса камеры могло показаться, что в губы.