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1 час назад

Поднятие возрастного ценза в фигурном катании назвали войной против России

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила предложение Норвежской ассоциации конькобежцев поднять возрастной ценз в фигурном катании. Ее слова приводит Sport24.

В России оценили поднятие возрастного ценза фигуристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Деваться некуда, они проголосуют. Мы будем одни. Не очень хочется такого, наши девочки — лучшие в мире. Конечно, это фактическая война против России», — заявила Бестемьянова.

Она добавила, что зрители потеряют возможность увидеть огромное количество четверных прыжков, однако смогут любоваться красивым женским катанием.

Об инициативе норвежцев стало известно 30 ноября. Они хотят, чтобы одиночницы смогли переходить во взрослое катание с 17 лет. Вопрос рассмотрят на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в 2022 году. Если инициатива будет одобрена, то новые правила вступят в силу в сезоне-2023/2024.

По действующим правилам фигуристы могут принимать участие во взрослых соревнованиях с 15 лет.
Фигурное катание,Наталья Бестемьянова,
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