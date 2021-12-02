В России оценили поднятие возрастного ценза фигуристов

«Деваться некуда, они проголосуют. Мы будем одни. Не очень хочется такого, наши девочки — лучшие в мире. Конечно, это фактическая война против России», — заявила Бестемьянова .

Об инициативе норвежцев стало известно 30 ноября. Они хотят, чтобы одиночницы смогли переходить во взрослое катание с 17 лет. Вопрос рассмотрят на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в 2022 году. Если инициатива будет одобрена, то новые правила вступят в силу в сезоне-2023/2024.