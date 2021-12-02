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2 часа назад

Финал Гран-при по фигурному катанию отменили из-за COVID

Финал серии Гран-при по фигурному катанию было решено отменить из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Как сообщает ТАСС, соревнования должны были пройти в японской Осаке в с 9 по 12 декабря на арене «Това фармасьютикал рактаб доум» в городе Кадома, находящемся в префектуре Осака. Россию на турнире должны были представлять 16 спортсменов в одиночных и парных дисциплинах.

Финал Гран-при по фигурному катанию отменили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В женском одиночном катании должны были побороться за медали сразу пять россиянок — Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых и Алёна Косторная.

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В мужском одиночном катании планировал выступить Михаил Коляда, а в парном катании — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. В танцах на льду страну должны были представить Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Фигурное катание,Майя Хромых,Александр Галлямов,Камила Валиева,Алена Косторная,Денис Ходыкин,Дарья Павлюченко,Александра Бойкова,Виктория Синицина,Никита Кацалапов,Елизавета Туктамышева,Михаил Коляда,Анастасия Мишина,Дмитрий Козловский,Евгения Тарасова,Анна Щербакова,Владимир Морозов,
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