Финал Гран-при по фигурному катанию отменили

Финал серии Гран-при по фигурному катанию было решено отменить из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Как сообщает ТАСС, соревнования должны были пройти в японской Осаке в с 9 по 12 декабря на арене «Това фармасьютикал рактаб доум» в городе Кадома, находящемся в префектуре Осака. Россию на турнире должны были представлять 16 спортсменов в одиночных и парных дисциплинах.