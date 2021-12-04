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1 час назад

Ирина Слуцкая прокомментировала отмену финала Гран-при

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая отреагировала на отмену финала Гран-при в Осаке (Япония). Данное решение было принято в связи с угрозой распространения нового штамма коронавирусной инфекции.

Слуцкая прокомментировала отмену финала Гран-при
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 9 по 12 декабря в Японии должен был состояться финал Гран-при, на который наши спортсмены должны были вылететь в понедельник. Соревнования отменили. Это очень обидно, потому что у нас сильный состав спортсменов, готовых к соревнованиям. В женском фигурном катании 5 из 6 девушек — наши. По другим видам мы т

Но, если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то это значит, что у наших спортсменов остаётся больше времени для подготовки к чемпионату России. Они сохранят свои силы и нервы и это действительно здорово! Я желаю всем нашим спортсменам оставаться в отличной форме и не паниковать», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».

Фигурное катание,Ирина Слуцкая,
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