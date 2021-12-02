«Омикрон» сорвал триумф российских фигуристов

Финал престижной серии Гран-при по фигурному катанию был отменен властями Японии из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Таким образом, шансов на медали лишились 39 российских фигуристов, включая Камилу Валиеву, Елизавету Туктамышеву, Анну Щербакову, Алену Косторную и Майю Хромых.

Фото: Денис Гладков/«Газета.Ru» Денис Гладков/«Газета.Ru»

В финал Гран-при по итогам двух своих этапов пробились 16 российских спортсменов на взрослом уровне:

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1) Женское одиночное катание

- Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Алена Косторная и Майя Хромых;

2) Мужское одиночное катание

3) Спортивные пары

4) Танцы на льду

- Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Также в финале Гран-при среди юниоров должны были соревноваться 23 российских спортсмена: 1) Женское одиночное катание - Софья Акатьева, Вероника Жилина, Аделия Петросян, Софья Муравьева и Анастасия Зинина;

2) Мужское одиночное катание

- Кирилл Сарновский, Глеб Лутфуллин, Илья Яблоков и Егор Рухин;

3) Спортивные пары

- Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, Екатерина Петушкова и Евгений Маликов;

4) Танцы на льду

- Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, Софья Тютюнина и Алексадр Шустицкий.

Для юных фигуристов финал такого престижного турнира - тем более в Японии, где обожают фигурное катание, - значил очень много. Примечательно, что всего полмесяца назад, с 12 по 14 ноября, в Токио успешно прошел этап Гран-при - и даже со зрителями. Спортсмены были надежно закрыты в "пузыре", и никто не подхватил вирус.

Однако после известий о распространении "омикрона", который, по словам председателя Всемирной медицинской ассоциации Франка Ульриха Монтгомери, может быть так же опасен, как Эбола, в Японии решили не рисковать. С 30 ноября в страну закрыли въезд для иностранцев, даже вакцинированных.

Изначально предполагалось, что для фигуристов будет сделано исключение, но этого не произошло. Из минусов такого решения можно отметить, что теперь спортсмены лишились важного турнира, который планировали использовать как интенсивный подготовительный этап перед чемпионатом России (23-26 декабря). Именно на ЧР во многом определится состав олимпийской сборной, и финал Гран-при стал бы отличной проверкой нервов и физического состояния перед этим турниром.

Однако у отмены финала есть и существенные плюсы.

Главный - это то, что российские спортсмены не будут подвергаться риску заражения новым штаммом коронавируса. Во время перелета в Японию, заселения в отель, тренировок на арене невозможно было бы исключить вероятность заражения. А это сразу карантин, минус подготовка к чемпионату России и резкое снижение шансов отобраться на Олимпиаду, не говоря уже о проблемах со здоровьем.

Второй плюс - не нужно лететь в далекую страну, тратить немало сил на дорогу, а потом отсиживать карантин. Вместо этого можно спокойно остаться в России и подготовиться к национальному чемпионату, а вместо финала Гран-при съездить на какой-нибудь турнир серии "Б" поближе к своему городу.

Об этом заявила и легендарный тренер Тамара Москвина, которая должна была привезти на финал Гран-при две своих пары - Мишину и Галлямова, Бойкову и Козловского.

"Живем дальше, ничего не случилось. Ждали солнышко, пошел дождь. И что? Надеваем плащ и идем, берем зонтик. Продолжаем жить, перестраиваемся, волосы не рвем, их и так мало осталось. Проведем сейчас некоторые мероприятия и будем готовиться к чемпионату России. Мы планировали лететь десять часов до Владивостока, потом обратно. А теперь нас ждет легкий отдых и спокойная подготовка к чемпионату России", – цитирует Москвину ТАСС.

Татьяна Тарасова также с пониманием отнеслась к решению японцев.

"Соревнования отменяются из-за болезни всего мира. Все будут продолжать готовиться к более серьезным турнирам через свои национальные соревнования. У нас профессиональные тренеры, поэтому отмена финала никак не повлияет на процесс подготовки к Олимпийским играм. Не важно, сколько фигуристок должны были представить Россию на этом турнире, потому что у нас большая команда", — сказала Тарасова "Чемпионату".

А Евгений Плющенко даже предложил провести финал Гран-при в России.

"Вместо отмены турнира можно перенести его в Сочи или в Челябинск, Красноярск, Москву, Петербург. У нас очень хорошие базы, у нас очень хорошие стадионы. Федерация фигурного катания показала, что она может проводить соревнования на хорошем уровне. Мне кажется, что ФФККР готова к проведению такого соревнования в России, но это уже слово за Международным союзом конькобежцев (ISU)", - цитирует Плющенко "Спорт-экспресс".