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2 часа назад

Плющенко высказал идею перенести финал Гран-при в Россию

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал отмену финала Гран-при по фигурному катанию в Японии.

Плющенко высказал идею перенести финал Гран-при в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Главное, чтобы все были здоровы, а соревнования ещё будут. Мы тренируемся, продолжаем работу и готовимся к следующим турнирам. Ещё непонятно, окончательная ли это отмена. Может, удастся перенести турнир в Россию? Это было бы очень здорово, мы-то готовы провести его у нас», — цитирует Плющенко РИА Новости.

Напомним, что финал Гран-при, который должен был пройти в Осаке (Япония) с 9 по 12 декабря, отменён из-за распространения нового штамма коронавируса.

Ранее сообщалось, что финал Гран-при по фигурному катанию могут перенести на конец сезона.

Фигурное катание,Евгений Плющенко,РИА Новости,
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