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2 часа назад

Воронков о слухах про роман с Загитовой: «Не общались еще ни разу»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков в преддверии матча против «Ак Барса» в Дубае ответил на вопросы о своих отношениях с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.

Воронков о слухах про роман с Загитовой: «Не общались еще ни разу»
Фото: InstagramInstagram

– Дмитрий, как вы относитесь к фигурному катанию? Это вопрос как бы с подвохом, но и без.

– Почему с подвохом?

– Ну как вам сказать... Здесь участница шоу Алина Загитова. Я думаю, вам хорошо знакома.

– Не общались еще ни разу.

– То есть это все слухи, что вы встречаетесь?

– Я не слышал.

– Мы слышали.

– Можно дальше? Нравится ли мне фигурное катание? Нравится, – сказал Воронков.

Фигурное катание,Дмитрий Воронков,
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