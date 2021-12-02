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2 часа назад

«Да, жалею»: откровенное признание Татьяны Тарасовой в эфире шоу «Секрет на миллион»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова жалеет, что у нее нет детей. Об этом она рассказала в эфире программы «Секрет на миллион», пишет «Стархит».

О чем пожалела Татьяна Тарасова в эфире НТВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тарасова призналась, что привыкла отдавать любовь своим подопечным и относится к ним, как к собственным детям. Однако она сожалеет, что так и не стала матерью.

«Жалею ли я об этом? Да, жалею. Я бы хотела девочку», - сказала Тарасова.

Татьяна Тарасова трижды была замужем. Ее первым мужем был актер Алексей Самойлов – сын народного артиста СССР Евгения Самойлова. Брак продлился два года. Вторым мужем Тарасовой был легкоатлет Василий Хоменков, сын советского спортсмена, тренера и функционера Леонида Хоменкова. В третий раз Тарасова вышла замуж за пианиста Владимира Крайнева, он ушел из жизни в 2011 году.

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Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал, что перед Играми 2002 года Татьяна Тарасова больше месяца жила вместе с ним и помогала справляться со стрессом.

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