Тарасова о Башарове: я ему больше руки не подам

«Поверьте, я ему больше руки не подам. Да, талантливый человек, но грязные и подлые поступки я не прощаю. И он прекрасно знает об этом. Я уже не в том возрасте, чтобы угождать и молчать», — заявила Тарасова в эфире НТВ.