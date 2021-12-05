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41 минуту назад

Тарасова о конфликте с Башаровым: я ему больше руки не подам

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своем отношении к Марату Башарову.

Тарасова о Башарове: я ему больше руки не подам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поверьте, я ему больше руки не подам. Да, талантливый человек, но грязные и подлые поступки я не прощаю. И он прекрасно знает об этом. Я уже не в том возрасте, чтобы угождать и молчать», — заявила Тарасова в эфире НТВ.

Также она призналась, что его участие в шоу «Ледниковый период» вызывало у нее только негативные эмоции.

В 2014 году стало известно, что Башаров избивает вторую жену Екатерину Архарову. Этот инцидент по времени совпал с его участием в проекте. Тогда Тарасова жестко прошлась по абьюзеру. Спустя семь лет она не изменила своего отношения к 47-летнему актеру.

Башаров избил беременную жену

Татьяна Тарасова в качестве тренера участвовала во всех зимних Олимпийских играх и чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию начиная с 1967 года. В 2008 году она была введена в зал славы мирового фигурного катания.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, как она спасла Ягудина от алкоголизма.

«Выпивал, не закусывал. А я рекомендовала закусывать. Я не искала для него слова, я искала действия», — сказала Тарасова.

Фигурное катание,Екатерина Архарова,Марат Башаров,Татьяна Тарасова,НТВ,
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