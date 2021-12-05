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30 минут назад

Татьяна Тарасова призналась, что пока не видит спортивного потенциала у Гном Гномыча

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о спортивной карьере сына Евгения Плющенко Александра, который известен под псевдонимом Гном Гномыч.

«Пока не вижу»: Тарасова оценила потенциал Гном Гномыча
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вижу ли я потенциал у Гном Гномыча? Пока не очень вижу. Он неплохо катается. Я думаю, что надо помолчать немножко. Годика два помолчать. И посмотреть, что получится", - сказала Тарасова в эфире НТВ.

Александр Плющенко родился 6 января 2013 года. Осенью 2016 года он дебютировал на страницах американского глянцевого журнала Magnificent Magazine. В 2017 году Александр стал одним из первых учеников созданной академии "Ангелы Плющенко", где в данный момент продолжает заниматься фигурным катанием. Ранее сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр сломал руку во время игры в футбол.

Юный фигурист отметил, что неудачно отбил мяч, когда стоял в воротах. У него диагностирован перелом лучевой кости.

"Ну ничего, врачи сказали, что жить буду! И можно в лайтовом режиме тренироваться! Жаль, что так получилось, только форму набрал", — сообщил Плющенко-младший.

Фигурное катание,Александр Плющенко,Татьяна Тарасова,Евгений Плющенко,НТВ,
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