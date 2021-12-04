Щербакова рассказала о реакции тренеров на её прыжок с парашютом

«Когда Даниил Маркович Глейхенгауз узнал, что я буду в Дубае, он посоветовал, что можно сделать, а в конце в шутку добавил: «Главное, с парашютом не прыгай». После чего он говорит: «Захожу в Instagram, а там Аня — «всем привет, сегодня я буду прыгать с парашютом», — с юмором рассказала Щербакова в программе «Вечерний Ургант».