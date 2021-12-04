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30 минут назад

Щербакова рассказала о реакции тренеров на её прыжок с парашютом

Чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала о реакции тренера Даниила Глейхенгауза на её прыжок с парашютом.

Щербакова рассказала о реакции тренеров на её прыжок с парашютом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда Даниил Маркович Глейхенгауз узнал, что я буду в Дубае, он посоветовал, что можно сделать, а в конце в шутку добавил: «Главное, с парашютом не прыгай». После чего он говорит: «Захожу в Instagram, а там Аня — «всем привет, сегодня я буду прыгать с парашютом», — с юмором рассказала Щербакова в программе «Вечерний Ургант».

Напомним, что Щербакова должна была принять участие в финале Гран-при в Японии, но из-за распространения нового штамма коронавируса турнир был отменён. По ходу турнира она выиграла два этапа Гран-при и стала первой россиянкой, вышедшей в финал.

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Фигурное катание,Даниил Глейхенгауз,Анна Щербакова,
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