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2 часа назад

Навка поделилась мнением о допуске транс-персон к соревнованиям

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о допуске транс-персон к спортивным соревнованиям, передает "Матч ТВ". Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил свод советов для трансгендерных спортсменов.

Навка назвала «бредом» допуск транс-персон к соревнованиям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Наверное, невозможно сопоставить генетически и физически заложенные нормативы. Мне кажется, это глупость и бред", - сказала Навка.

Напомним, что первым в истории спортсменом-трансгендером стала 43-летняя представительница Новой Зеландии Лорел Хаббард. Она выступала в соревнованиях по тяжелой атлетике. Спортсменка закончила свое выступление на этапе квалификации, не сумев выполнить ни одной успешной попытки. Лорел Хаббард была названа спортсменкой года на церемонии вручения наград старейшего новозеландского Университета Отаго.

Фигурное катание,Татьяна Навка,
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