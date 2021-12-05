Тарасова рассказала об алкоголизме Ягудина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как она спасла олимпийского чемпиона Алексея Ягудина от алкоголизма.
"Выпивал, не закусывал. А я рекомендовала закусывать. Я не искала для него слова, я искала действия. Вот сейчас он занят работой — и он совершенно другой", - сказала Тарасова в эфире НТВ.
На счету российского фигуриста золото Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, а также несколько золотых медалей чемпионатов мира и Европы. Он завершил свою карьеру в ноябре 2003 года. Жена Алексея Ягудина, Татьяна Тотьмянина, также в прошлом была фигуристкой. Она выступала в парном катании и является олимпийской чемпионкой в этом виде спорта.
Сейчас Ягудин является ведущим шоу "Ледниковый период". Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о важности вакцинации и отметил качество российской вакцины "Спутник".
"Не было бы этих QR-кодов, если бы люди прививались. Да, это дело добровольное, но я советую вакцинироваться. Это ведь все делается для людей", - сказал Ягудин.