Тарасова рассказала об алкоголизме Ягудина

"Выпивал, не закусывал. А я рекомендовала закусывать. Я не искала для него слова, я искала действия. Вот сейчас он занят работой — и он совершенно другой", - сказала Тарасова в эфире НТВ .

На счету российского фигуриста золото Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, а также несколько золотых медалей чемпионатов мира и Европы. Он завершил свою карьеру в ноябре 2003 года. Жена Алексея Ягудина, Татьяна Тотьмянина, также в прошлом была фигуристкой. Она выступала в парном катании и является олимпийской чемпионкой в этом виде спорта.