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2 часа назад

Тарасова рассказала, как она спасла Ягудина от алкоголизма

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как она спасла олимпийского чемпиона Алексея Ягудина от алкоголизма.

Тарасова рассказала об алкоголизме Ягудина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Выпивал, не закусывал. А я рекомендовала закусывать. Я не искала для него слова, я искала действия. Вот сейчас он занят работой — и он совершенно другой", - сказала Тарасова в эфире НТВ.

На счету российского фигуриста золото Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, а также несколько золотых медалей чемпионатов мира и Европы. Он завершил свою карьеру в ноябре 2003 года. Жена Алексея Ягудина, Татьяна Тотьмянина, также в прошлом была фигуристкой. Она выступала в парном катании и является олимпийской чемпионкой в этом виде спорта.

Сейчас Ягудин является ведущим шоу "Ледниковый период". Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о важности вакцинации и отметил качество российской вакцины "Спутник".

"Не было бы этих QR-кодов, если бы люди прививались. Да, это дело добровольное, но я советую вакцинироваться. Это ведь все делается для людей", - сказал Ягудин.

Фигурное катание,Татьяна Тотьмянина,Алексей Ягудин,Татьяна Тарасова,НТВ,
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