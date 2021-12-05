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40 минут назад

Татьяна Тарасова рассказала о своей пенсии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своей пенсии.

Татьяна Тарасова рассказала о своей пенсии
Фото: Пресс-служба Первого каналаПресс-служба Первого канала

"Достойная ли у меня пенсия? Как у всех. Учитывается ли то, что я воспитала олимпийских чемпионов? Нет, у нас этого нет. Я не знаю, почему", - сказала Тарасова в эфире НТВ.

Также Тарасова отметила, что она работает не из-за размера пенсии.

"Невозможно не работать", - добавила она.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не увидела ничего страшного в отмене финала Гран при по фигурному катанию в Осаке (Япония).

"Ну отменят финал Гран-при — ничего страшного. Мы никак не можем на это повлиять, можем только подчиниться тому решению, которое примут в Японии. Не важно, сколько фигуристок должны были представить Россию на этом турнире, потому что у нас большая команда. Это очень серьезный вопрос, а не просто отмена финала Гран-при. Соревнования отменяются из-за болезни всего мира", — сказала Тарасова.

Фигурное катание,Татьяна Тарасова,НТВ,
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