Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своей пенсии.
"Достойная ли у меня пенсия? Как у всех. Учитывается ли то, что я воспитала олимпийских чемпионов? Нет, у нас этого нет. Я не знаю, почему", - сказала Тарасова в эфире НТВ.
Также Тарасова отметила, что она работает не из-за размера пенсии.
"Невозможно не работать", - добавила она.
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не увидела ничего страшного в отмене финала Гран при по фигурному катанию в Осаке (Япония).
"Ну отменят финал Гран-при — ничего страшного. Мы никак не можем на это повлиять, можем только подчиниться тому решению, которое примут в Японии. Не важно, сколько фигуристок должны были представить Россию на этом турнире, потому что у нас большая команда. Это очень серьезный вопрос, а не просто отмена финала Гран-при. Соревнования отменяются из-за болезни всего мира", — сказала Тарасова.