Татьяна Тарасова рассказала о своей пенсии

"Ну отменят финал Гран-при — ничего страшного. Мы никак не можем на это повлиять, можем только подчиниться тому решению, которое примут в Японии. Не важно, сколько фигуристок должны были представить Россию на этом турнире, потому что у нас большая команда. Это очень серьезный вопрос, а не просто отмена финала Гран-при. Соревнования отменяются из-за болезни всего мира", — сказала Тарасова.