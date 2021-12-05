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1 час назад

Российская фигуристка поддержала предложение повысить возрастной ценз

Российская фигуристка Анастасия Гулякова высказалась об инициативе Норвежской ассоциации конькобежцев поднять возрастной ценз в фигурном катании.

Российская фигуристка поддержала предложение повысить возрастной ценз
Фото: InstagramInstagram

Напомним, что после Олимпийских игр - 2022 в Пекине конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) рассмотрит идею поднять возрастной ценз до 17 лет при переходе на взрослый уровень в одиночном катании. Сейчас он составляет 15 лет.

"Это было бы правильно. Даже сейчас на этапах Кубка России по разряду мастеров спорта катаются девушки 2007 года рождения. Я выхожу в последней разминке, смотрю списки и вижу 2006, 2007, 2002 и снова 2007 год рождения. Чувствуешь себя не в своей тарелке. Эти фигуристки маленькие, им все легче дается", — приводит слова 19-летней спортсменки "Чемпионат.com".

Предположительно изменения в правилах вступят в силу с сезона-2023/2024.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отрицательно относится к идее введения возрастного ценза в фигурном катании.

Фигурное катание,Татьяна Навка,Чемпионат.com,
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