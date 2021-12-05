Российская фигуристка поддержала предложение повысить возрастной ценз

"Это было бы правильно. Даже сейчас на этапах Кубка России по разряду мастеров спорта катаются девушки 2007 года рождения. Я выхожу в последней разминке, смотрю списки и вижу 2006, 2007, 2002 и снова 2007 год рождения. Чувствуешь себя не в своей тарелке. Эти фигуристки маленькие, им все легче дается", — приводит слова 19-летней спортсменки "Чемпионат.com".