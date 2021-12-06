«Яна разбирается»: Губерниев посмеялся над Рудковской

«Поскольку Яна Рудковская очень известный специалист, заслуженный тренер СССР, долго тренировавший и с Мишиным, и с Москвиной, она знает, что говорит. Кстати говоря, именно после советов Яны Елена Анатольевна Чайковская начала действительно здорово работать с Пахомовой и Горшковым и они выиграли олимпийское золото. Более того, именно Яна Рудковская открыла миру Белоусову и Протопопова и была против их отъезда, но они ее не послушались. Поэтому мы обязательно должны прислушаться к словам замечательной Яны — она разбирается», — прокомментировал заявление Рудковской Губерниев.