«Яна разбирается»: Губерниев посмеялся над Рудковской

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев саркастично отозвался об опыте музыкального продюсера Яны Рудковской, которая заявила, что не считает Этери Тутберидзе величайшим тренером, пишет Sport24.
Ранее жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская заявила в интервью «Спорт-экспресс», что не считает Тутберидзе величайшим тренером. По ее словам, Тутберидзе — прекрасный тренер, у которой есть суперкоманда.
При этом Рудковская считает, что величайшим тренером Тутберидзе станет тогда, когда ее спортсмены будут проходить не одну Олимпиаду, а две, три, четыре. Она добавила, что считает величайшими тренерами Мишина, Москвину, Жука, Тарасову, Чайковскую.
«Поскольку Яна Рудковская очень известный специалист, заслуженный тренер СССР, долго тренировавший и с Мишиным, и с Москвиной, она знает, что говорит. Кстати говоря, именно после советов Яны Елена Анатольевна Чайковская начала действительно здорово работать с Пахомовой и Горшковым и они выиграли олимпийское золото. Более того, именно Яна Рудковская открыла миру Белоусову и Протопопова и была против их отъезда, но они ее не послушались. Поэтому мы обязательно должны прислушаться к словам замечательной Яны — она разбирается», — прокомментировал заявление Рудковской Губерниев.