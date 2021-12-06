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2 часа назад

«Яна разбирается»: Губерниев посмеялся над Рудковской

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев саркастично отозвался об опыте музыкального продюсера Яны Рудковской, которая заявила, что не считает Этери Тутберидзе величайшим тренером, пишет Sport24.

«Яна разбирается»: Губерниев посмеялся над Рудковской
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская заявила в интервью «Спорт-экспресс», что не считает Тутберидзе величайшим тренером. По ее словам, Тутберидзе — прекрасный тренер, у которой есть суперкоманда.

При этом Рудковская считает, что величайшим тренером Тутберидзе станет тогда, когда ее спортсмены будут проходить не одну Олимпиаду, а две, три, четыре. Она добавила, что считает величайшими тренерами Мишина, Москвину, Жука, Тарасову, Чайковскую.

«Поскольку Яна Рудковская очень известный специалист, заслуженный тренер СССР, долго тренировавший и с Мишиным, и с Москвиной, она знает, что говорит. Кстати говоря, именно после советов Яны Елена Анатольевна Чайковская начала действительно здорово работать с Пахомовой и Горшковым и они выиграли олимпийское золото. Более того, именно Яна Рудковская открыла миру Белоусову и Протопопова и была против их отъезда, но они ее не послушались. Поэтому мы обязательно должны прислушаться к словам замечательной Яны — она разбирается», — прокомментировал заявление Рудковской Губерниев.

Рудковская является совладельцем академии «Ангелы Плющенко».
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