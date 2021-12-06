Роднина: не могу назвать величайшим ни одного тренера и спортсмена

«Величайший тренер? Это перебор. Я боюсь этого слова. И не могу назвать величайшим ни одного тренера и спортсмена. Величайшие у нас Гагарин, Терешкова. Ещё есть высказывания в стиле «шедеврально»… Смешно», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».