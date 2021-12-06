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1 час назад

Роднина: не могу назвать величайшим ни одного тренера и спортсмена

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала слова продюсера Яны Рудковской, жены экс-фигуриста Евгения Плющенко, о тренере Этери Тутберидзе.

Роднина: не могу назвать величайшим ни одного тренера и спортсмена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Величайший тренер? Это перебор. Я боюсь этого слова. И не могу назвать величайшим ни одного тренера и спортсмена. Величайшие у нас Гагарин, Терешкова. Ещё есть высказывания в стиле «шедеврально»… Смешно», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

В своём интервью Рудковская заявила, что не считает Этери Тутберидзе величайшим тренером, поскольку у её воспитанников короткая карьера в спорте.

Ранее хореограф группы Тутберидзе высказался о конфликте Рудковской и Тарасовой.

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